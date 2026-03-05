Состояние девочки, получившей травмы на детской площадке в Челнах, улучшилось
Состояние шестилетней девочки, которая получила травмы на детской площадке в Набережных Челнах, улучшилось. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы.
«Ребенок в стабильном состоянии, его сняли с аппарата ИВЛ», – рассказали агентству.
Напомним, 2 марта во дворе дома по проспекту Фоменко девочка получила травмы. По предварительным данным, она находилась на детской горке и упала в проем игровой конструкции.
Шестилетний ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение ДРКБ. Его состояние оценивалось как тяжелое, был подключен аппарат ИВЛ.
Следователи возбудили дело по статье об оказании небезопасных услуг.