Стал известен основной загрязнитель воздуха в Набережных Челнах

В Набережных Челнах проведенный анализ экологической обстановки в первом полугодии этого года показал, что состояние окружающей среды города остается удовлетворительным. Об этом на аппаратном совещании с мэром Наилем Магдеевым сообщил заместитель председателя Комиссии по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию Набережных Челнов Айрат Насыбуллин.

«По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан экстремально высоких и высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в первом полугодии текущего года в городе не наблюдалось», — отметил он.

По словам спикера, основным загрязнителем атмосферного воздуха на территории города остается автотранспорт, на долю передвижных источников загрязнения приходится 80% выбросов, на стационарные источники загрязнения 20% выбросов.

Наблюдения за загрязнениями атмосферного воздуха в городе проводятся Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстана на пяти пунктах наблюдения. Первый пункт расположен в районе стадиона «Строитель», второй — в районе ДК «КАМАЗа», третий — в поселке ЗЯБ по ул. Хади Такташа, четвертый — в районе парка «Гренада» и пятый расположен по улице Яшьлек.

На аппаратном совещании также обсуждалось очистка русла и дна реки Мелекеска и строительство сетей ливневой канализации, о чем ранее сообщал «Татар-информ».