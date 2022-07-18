«КАМАЗ построили, Челны построили, а ливневки и очистные сделаны только на 25 процентов»

Масштабный проект по строительству систем ливневой канализации обсудили сегодня на совещании у мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. Пока ливневками охвачена лишь четверть полумиллионного города, стоки загрязняют Мелекеску и Каму. Как будут решать проблему – в обзоре «Татар-информа».

О том, как будет проходить программа оздоровления водоема, рассказал зампредседателя по экологической безопасности Айрат Насыбуллин Фото: nabchelny.ru

На Мелекеске построят семь сооружений для очистки ливневых вод

В 2020 году в Набережных Челнах стартовал масштабный проект для улучшения экологии в городе. Благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» в микрорайоне «Замелекесье» на реке Мелекеске появились первые локальные очистные сооружения для поверхностных стоков. Стоимость работ составила 200 млн рублей, площадь водосбора – 205 га, протяженность трассы ливневой канализации – свыше 2,3 тыс. метров.

Выступая на заседании в мэрии, зампредседателя Комиссии по экологической безопасности Набережных Челнов Айрат Насыбуллин отметил, что для снижения экологической нагрузки на Мелекеску нужно развивать локальные очистные сооружения и сетей ливневой канализации.

Он рассказал, что в рамках строительства автомобильного моста через Мелекеску на правом и левом берегах ведется строительство двух локальных очистных сооружений ливневой канализации. На строительство объектов направят 194 млн рублей. Площадь сбора ливневых стоков и талых вод правого берега будет 22 га, левого берега — 15 га.

Айрат Насыбуллин рассказал, что в рамках строительства автомобильного моста через Мелекеску ведется строительство двух локальных очистных сооружений ливневой канализации Фото: nabchelny.ru

«Четвертое и пятое локальные очистные сооружения мы планируем строить на набережной Тукая и стадиона „Строитель“ напротив пятого микрорайона. Сметная стоимость строительства составит 270 млн рублей. Площадь сбора ливневых стоков с территории 5-го, 6-го, 7-го и 8-го комплексов составит 67,1 га», — сообщил заместитель председателя комиссии по экологической безопасности.

Еще одно очистное сооружение будет построено на пересечении Набережной имени Тукая и проспекта Джалиля (левый берег). Сметная стоимость строительства составит 201 млн рублей. Производительность очистных сооружений – 815 литров в секунду. Площадь сбора ливневых стоков с территории 10-го микрорайона и проспекта Мусы Джалиля составит 12,2 га.

«В настоящее время в данном направлении проведены следующие работы: подготовлена проектная документация по строительству двух локальных очистных сооружений и сетей ливневой канализации. По проектной документации получено положительное заключение государственной экспертизы», — отметил докладчик.

Шестые локальные очистные сооружения в рамках строительства разворотной площадки под мостом через реку Мелекеска появятся на пересечении набережной имени Тукая и проспекта Джалиля (правый берег). Сметная стоимость строительства — 35 млн рублей, площадь сбора ливневых стоков – 1,2 га.

«Также мы планируем провести реконструкцию локальных очистных сооружений для приема ливневых и талых вод с жилого района Междуречье», — сказал спикер, отметив, что это будут седьмые локальные очистные сооружения.

Работы по расчистке русла реки выполняются, чтобы восстановить естественно-природные качества, улучшить экологические и гидрологические характеристики водного объекта Фото: nabchelny.ru

Изъятие придонного грунта со дна Мелекески начнется в августе

Также в Набережных Челнах ведут расчистку дна реки Мелекески. Работы финансируются по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

По словам Айрата Насыбуллина, работы по расчистке русла реки выполняются, чтобы восстановить естественно-природные качества, улучшить экологические и гидрологические характеристики водного объекта.

Работы разделены на два участка: первый участок (федеральная часть) расположен в зоне подпора Нижнекамского водохранилища, протяженностью около 1,4 тыс. метров. Работы будут проводиться в 2022 и 2023 году. Общая сметная стоимость строительства составляет 134 млн рублей. В этом году по проекту выполнят работы на 73 млн рублей.

Площадь разработки донных отложений составит — 14,8 тыс. гектаров, а объем разрабатываемых донных отложений – 57,9 тыс. кубометров.

«На сегодняшний день проведены следующие работы: обустроен строительный городок; завершена планировка площадки для размещения геотубов. Выполняется расчистка русла реки и береговой полосы от камыша, рогоза, кустарника, деревьев малоценных пород. Работы по изъятию придонного грунта начнутся ориентировочно 1 августа», — отметил докладчик.

Второй участок (республиканская часть) расположен в русле реки, выше подпора Нижнекамского водохранилища, протяженностью 3,3 тыс. метров. Общая сметная стоимость строительства составляет 313 млн рублей.

«В результате расчистки русла реки увеличится пропускная способность русла, а также приток грунтовых вод, что обеспечит самоочищение реки. Удаление донных отложений направлено на ликвацию накопленного экологического ущерба водной экосистеме», — сказал Айрат Насыбуллин.

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что приведение в порядок реки Мелекески — достаточно масштабный проект, который должен улучшить экологическое состояние города Фото: nabchelny.ru

«Приведение в порядок одной из главных водных артерий города — масштабный проект»

Комментируя выступление коллеги, мэр города Наиль Магдеев отметил, что приведение в порядок одной из главных водных артерий города реки Мелекески — достаточно масштабный проект, который должен коренным образом улучшить экологическое состояние города.

«За такой проект никто не брался за последние 50 лет. Помню, в 2014 году Сергей Когогин (гендиректор КАМАЗа, – прим. Т-и) сказал мне, что одна из самых главных проблем в городе — это отсутствие ливневой канализации, сборостоков, очистных сооружений. Завод построили, город построили, но ливневой канализации и очистных сооружений было построено только на 25%. Остальные 75% города не имеет ливневой канализации, нет очистных для стоков в Мелекеску и Каму. У первостроителей стояла задача — построить автомобильный завод, жилье, были другие приоритеты в то время. Сегодня для полумиллионного города нужно менять приоритеты. По существующей застройке важно решать проблемы с очистными сооружениями. Мы за эту задачу взялись. Первые шаги уже дают свои результаты. Очистные сооружения, построенные нами, уже работают. Первые были построены в 2020 году. Стоимость их составляет 220-250 млн рублей», — отметил Магдеев.

По словам градоначальника, семь очистных сооружений появятся только на Мелекеске, всего же в городе необходимо построить 26 таких объектов.

«Если 250 млн рублей умножить на 26, хорошая сумма получается, но цифры нас не пугают. Нас вообще ничего не пугает, если мы беремся за какой-то проект. Глаза боятся, руки делают. Поэтому в данном случае дорогу осилит идущий. Мы взялись за этот проект, понимая, что он стоит около 5 млрд рублей. Но мы поэтапно приступили к реализации, проект потребует длительного промежутка по времени. Кто-то должен был взяться за этот проект. И кто-то „этот“ оказались мы», — сказал градоначальник.

Магдеев убежден, что результаты не заставят себя долго ждать. «Есть понимание со стороны федеральных и республиканских органов. Это понимание вылилось в то, что нам выделены средства на первый этап очистки реки Мелекески. Сегодня мы работаем по второму этапу и параллельно по строительству очистных сооружений. Все это делаем активно. Уверен, результаты не заставят себя ждать, особенно в районах, близлежащих к реке Мелекеске. Потом будет следующий этап. Безусловно, мы на этом останавливаться не будем», — отметил он.

Также планируется провести реконструкцию локальных очистных сооружений для приема ливневых и талых вод с жилого района Междуречье Фото: nabchelny.ru

«Мы не можем до бесконечности сбрасывать неочищенные стоки в Мелекеску и Каму»

Наиль Магдеев отдельно коснулся строительства мостового перехода через Мелекеску.

«Здесь же расположены два очистных сооружения слева и справа реки Мелекеска. Вот все спрашивали: „Почему такой дорогой проект?“ Конечно, если мы строим два очистных сооружения, четыре полосы движения — такие проекты дешевыми не бывают. Это серьезное инженерное сооружение, требующее серьезных финансовых ресурсов», — заметил Магдеев.

По мнению мэра, на эти затраты город идет осознанно, понимая, что это жизнь и здоровье граждан города.

«Настойчиво работаем со всеми федеральными и республиканскими структурами. Прислушиваясь ко всем авторитетным мнениям, продолжаем работу. Может быть, эта работа незаметна. Очистные сооружения — кто их видит? Да никто не видит! А затраты огромные. Кто видит сбор ливневых стоков — да никто! Его потрогать невозможно, в земле все. Для простого человека это незаметный объект, но в плане экологии нужный и важный. Мы не можем до бесконечности принимать неочищенные стоки и все это сбрасывать в Мелекеску. Наша задача на этом этапе по всему течению Мелекески простроить ливневую канализацию, очистные сооружения, чтобы в этом вопросе был порядок, соблюдались экологические нормы и требования», — подчеркнул градоначальник.

По словам Магдеева, на берегу реки можно развернуть сквер и парк. С левой и правой стороны по ходу течения «напрашивается» еще одна набережная и прогулочная зона Фото: nabchelny.ru

Магдеев предложил создать прогулочные зоны возле Мелекески

На аппаратном совещании также прозвучало предложение создать прогулочные зоны возле реки Мелекески. По словам Магдеева, в рабочем порядке эти идеи уже обсуждались.

«На ближайшие годы работы нам хватит и в плане экологической составляющей, и для благоустройства территорий, прилегающих к реке Мелекеске. Я вот сейчас Фариду Шавкатовичу [Салахову] (руководителю исполкома — прим. Т-и) показал, какие масштабы открываются начиная от мостового перехода», — отметил он.

По словам Магдеева, на берегу реки можно развернуть сквер и парк. По его мнению, с левой и правой стороны по ходу течения «напрашивается» еще одна набережная и прогулочная зона в районе частного сектора.

«Если идти по течению с правой стороны района Замелекесья и выйти на микрорайон Междуречье, можно обустроить прогулочную и велосипедную зоны. Я думаю, что в проекте это нужно будет предусмотреть. Есть хорошие планы в части обустройства прилегающих территорий Мелекески. Поэтому будем в этом направлении и дальше работать. Задачи определены, комиссия по экологической безопасности работает», — заключил мэр.

В Татарстан на реализацию проекта «Оздоровление Волги» до 2024 года направят около 18 млрд рублей, в том числе 13 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета.

В этом году на реализацию в Татарстане четырех федеральных проектов нацпроекта «Экология» предусмотрено 5,6 млрд рублей, в том числе 4,5 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета. Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Фото на анонсе: nabchelny.ru