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Руc Тат
Общество 26 сентября 2023 12:29

Состояние 4-месячной малышки, которую в Челнах избила пьяная мать, стабилизировалось

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Девочку, которую избила родная мать в Набережных Челнах, перевели из реанимации в обычное отделение. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы.

«Состояние маленькой пациентки стабилизировалось. Ее перевели из реанимации в отделение нейрохирургии», – отметили в ДРКБ.

Врачи называют большой удачей, что состояние малышки так быстро начало улучшаться. В клинике сделали все, чтобы спасти четырехмесячного ребенка. Напомним, что девочка попала в больницу 18 сентября после того, как пьяная мать ударила собственного ребенка головой об стол.

Специалисты Детской республиканской клинической больницы продолжат следить за состоянием ребенка, оказывая всю необходимую медицинскую помощь.

#Здоровье #дркб #Избиение
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