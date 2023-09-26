Состояние 4-месячной малышки, которую в Челнах избила пьяная мать, стабилизировалось

Девочку, которую избила родная мать в Набережных Челнах, перевели из реанимации в обычное отделение. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы.

«Состояние маленькой пациентки стабилизировалось. Ее перевели из реанимации в отделение нейрохирургии», – отметили в ДРКБ.

Врачи называют большой удачей, что состояние малышки так быстро начало улучшаться. В клинике сделали все, чтобы спасти четырехмесячного ребенка. Напомним, что девочка попала в больницу 18 сентября после того, как пьяная мать ударила собственного ребенка головой об стол.

Специалисты Детской республиканской клинической больницы продолжат следить за состоянием ребенка, оказывая всю необходимую медицинскую помощь.