Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Состояние 4-месячной малышки, которую в Челнах избила пьяная мать, стабилизировалось
Девочку, которую избила родная мать в Набережных Челнах, перевели из реанимации в обычное отделение. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы.
«Состояние маленькой пациентки стабилизировалось. Ее перевели из реанимации в отделение нейрохирургии», – отметили в ДРКБ.
Врачи называют большой удачей, что состояние малышки так быстро начало улучшаться. В клинике сделали все, чтобы спасти четырехмесячного ребенка. Напомним, что девочка попала в больницу 18 сентября после того, как пьяная мать ударила собственного ребенка головой об стол.
Специалисты Детской республиканской клинической больницы продолжат следить за состоянием ребенка, оказывая всю необходимую медицинскую помощь.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»