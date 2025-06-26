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На главную ТИ-Спорт 26 июня 2025 15:17

Асгат Сафаров переизбран председателем ФСО «Динамо» Татарстана

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Асгат Сафаров переизбран председателем ФСО «Динамо» Татарстана
Фото: "Татар-информ"

Сегодня на заседании совета Общественно-государственной организации «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» Республики Татарстан», которую провел Руководитель Администрации Раиса Татарстана и председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров, состоялись выборы руководящих лиц организации.

Председателем Общественно-государственной организации «Физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан» был переизбран Асгат Сафаров.

Ранее он поблагодарил всех причастных к успеху физкультурно-спортивного общества, включая спортсменов, тренеров, врачей и других сотрудников. Он добавил, что впереди у ФСО «Динамо» новые цели и новые победы.

Общество «Динамо» РТ объединяет в своих рядах 32 коллектива физкультуры, представляющие почти все силовые ведомства и иные спортивные организации, в которых состоит более 25 тысяч человек.

Особую гордость татарстанцев составляют динамовские команды в игровых видах спорта – мужская и женская команды по хоккею на траве, по волейболу, по хоккею с мячом. Многие игроки являются членами национальных сборных команд России в своих видах спорта.

#Асгат Сафаров #фсо динамо #Республика Татарстан #спорт
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