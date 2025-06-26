«Отступать не к лицу»: Сафаров обозначил задачи, которые стоят перед «Динамо» РТ

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Руководитель Администрации Раиса Татарстана и председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров поблагодарил всех причастных к успеху физкультурно-спортивного общества, включая спортсменов, тренеров, врачей и других сотрудников. Он добавил, что впереди у ФСО «Динамо» новые цели и новые победы.

«Безусловно, мы постараемся, по крайней мере, сохранить те результаты, которые сегодня мы имеем. Имея поддержку со стороны республиканских властей, всех силовых органов республики, нам отступать или сдавать позиции просто не к лицу. Так что вперед к новым победам», – заявил Сафаров.

Общество «Динамо» РТ объединяет в своих рядах 32 коллектива физкультуры, представляющие почти все силовые ведомства и иные спортивные организации, в которых состоит более 25 тысяч человек.

Особую гордость татарстанцев составляют динамовские команды в игровых видах спорта – мужская и женская команды по хоккею на траве, по волейболу, по хоккею с мячом. Многие игроки являются членами национальных сборных команд России в своих видах спорта.