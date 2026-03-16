Состоялась премьера фильма «ПЕ-2: крылья памяти», посвященного работе поисковиков

Фото предоставлено создателями фильма

В Сети выложен новый документальный фильм «ПЕ-2: крылья памяти» казанской студии продюсерского центра «Инсайт Люди» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). Картина посвящена судьбе знаменитого бомбардировщика Пе-2 и самоотверженной работе поисковиков, которые по крупицам восстанавливают биографии павших летчиков.

Премьера неслучайно состоялась 13 марта. Тридцать восемь лет назад, 13 марта 1988 года, в Калуге прошел первый Всесоюзный сбор поисковых отрядов, после которого поисковое движение обрело официальный статус и началась системная работа по увековечению памяти павших участников Великой Отечественной войны.

«Мы уверены, что проект станет важным вкладом в патриотическое воспитание молодежи и поможет привить правильные ценности. Ведь так важно, чтобы современный зритель мог не просто узнать историю, но и прочувствовать ее», – заявила генеральный директор центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.



Зрители фильма могут увидеть не только рассказы участников экспедиций, но и редкие архивные материалы, а также эксклюзивные кадры, сделанные в ходе поисковых работ.

«Всё началось с нашей экскурсии в мастерскую поискового объединения „Отечество". Знакомство с историей легендарного самолета и желание отдать дань памяти его восстановлению переросло в нечто большее. Еще одним открытием для нас стали сами люди — герои нашего проекта. За их плечами — сотни экспедиций, тысячи поднятых останков и целые жизни, возвращенные исторической памяти. Колоссальный опыт наших героев заслуживает того, чтобы быть услышанным», – выразила уверенность продюсер проекта, руководитель студии «Инсайт Люди» в Казани Регина Хусаинова.

В фильме своими знаниями и опытом поделились участники поисковых экспедиций, которые годами ведут работы на местах сражений Великой Отечественной войны, восстанавливают историю павших самолетов и возвращают имена забытых героев. Среди них – председатель совета РОМО «Объединение „Отечество"» Александр Коноплев и исследователь истории военной авиации Илья Прокофьев.

Проект воплощен в жизнь в рамках федеральной программы «Карта памяти» – инициативы центра «Инсайт Люди», направленной на поддержку деятельности региональных студий по созданию патриотического контента. Фильм выложен на сервисе RUTUBE.