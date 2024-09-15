Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Составлен портрет мигранта, приезжающего в Россию
Чаще всего в Россию переезжают мигранты из Таджикистана. На жителей этой республики приходится 31% от всех переселенцев, пишет РБК.
Далее по доле приезжающих идут жители Киргизии (10%), Украины (9%), Армении (9%), Казахстана (9%), Узбекистана (8%).
Меньше всего мигрантов приезжает в РФ из Азербайджана (4%), Молдавии (4%), Туркменистана (2%) и Белоруссии (2%).
Как правило, мигрантов больше среди мужчин (55%), большая часть из них (76%) трудоспособные и имеют среднее полное образование (39,4%).
Ранее миграционную политику обсуждали в Казани. О том, зачем регионам России нужны мигранты и почему «к нам приезжают не самые худшие люди» - в материале «Татар-информа».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»