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Общество 15 сентября 2024 13:03

Составлен портрет мигранта, приезжающего в Россию

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Чаще всего в Россию переезжают мигранты из Таджикистана. На жителей этой республики приходится 31% от всех переселенцев, пишет РБК.

Далее по доле приезжающих идут жители Киргизии (10%), Украины (9%), Армении (9%), Казахстана (9%), Узбекистана (8%).

Меньше всего мигрантов приезжает в РФ из Азербайджана (4%), Молдавии (4%), Туркменистана (2%) и Белоруссии (2%).

Как правило, мигрантов больше среди мужчин (55%), большая часть из них (76%) трудоспособные и имеют среднее полное образование (39,4%).

Ранее миграционную политику обсуждали в Казани. О том, зачем регионам России нужны мигранты и почему «к нам приезжают не самые худшие люди» - в материале «Татар-информа».

#мигранты #Россия
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