«К нам приезжают не самые худшие люди»: зачем регионам России нужны мигранты

В Казани сегодня открылась VI Всероссийская научно-практическая конференция «Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах РФ»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вопросы сохранения дружбы у российских народов приобретают особое значение»

В Казани сегодня открылась VI Всероссийская научно-практическая конференция «Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах РФ». Ее работа продлится два дня. Форум проходит в столице Татарстана уже шестой раз – с 2014 года. В этом году заявки на участие подали ученые из 23 городов России.

«В условиях, когда коллективный Запад предпринимает попытки разыгрывания национальных карт для решения собственных геополитических задач, дестабилизации внутренней ситуации в стране, вопросы сохранения атмосферы дружбы и сотрудничества у российских народов приобретают особое значение», – пояснил актуальность темы конференции вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов, открывая пленарное заседание.

Он заметил, что Россия отличается богатым этническим, религиозным и языковым разнообразием. Страна славится многовековыми контактами разных народов. «Российские народы сохраняли этническое самосознание, национальные культуры и языки. Все они активно участвовали в развитии страны, защите ее интересов и государственности», – подчеркнул Тимерханов.

Айнур Тимерханов заметил, что Россия отличается богатым этническим, религиозным и языковым разнообразием Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его мнению, для решения этносоциальных и этнокультурных вопросов сейчас особенно востребовано научное сообщество, представители социогуманитарных отраслей. «Они с помощью выверенных объективных данных участвуют в научном сопровождении этнокультурных процессов российских регионов. Оказывают консультационную, экспертную помощь органам государственной власти и управления. Поэтому актуальность конференции не вызывает сомнений», – констатировал вице-президент.

Уровень толерантности к представителям разных национальностей в Татарстане выше 90%

Вопросы, которые будут обсуждаться на конференции, определены на государственном уровне, заявил руководитель Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Он напомнил, что в 2022 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«В документе говорится, что основу российского общества составляют традиционные ценности – гражданственность, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, единство народов. Думаю, сегодня это является основным направлением нашей работы», – обратил внимание Минниханов.

Вопросы, которые будут обсуждаться на конференции, определены на государственном уровне, заявил Рифкат Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он рассказал, что в Татарстане действует программа «Реализация государственной национальной политики в РТ». «В нашем регионе акцент сделан на отношения, национальную идентичность, воспитание чувства патриотизма, сохранение языка и культуры», – отметил президент Академии наук.

Для примера Минниханов привел данные социсследования татарстанских ученых. Согласно опросу, уровень толерантности к представителям других национальностей в регионе превышает 90%. «Считаю, что это очень хороший показатель», – подчеркнул он.

Говоря о значимости ученых для развития общества, докладчик заметил, что нужно проводить «серьезные» форумы и конференции. «Сегодня – серьезная конференция. Считаю, что мы фундаментально определяем основные направления, по которым должно идти наше общество, – добавил он. – Однако ученый может быть хорошим, но если у него нет чувства патриотизма, ответственности за свою Родину, то он ничего не представляет для России».

«Во всех прогнозах Росстата заложен существенный миграционный прирост»

Руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии ФНИСЦ Российской академии наук Владимир Мукомель рассказал участникам конференции о межнациональной и миграционной политике. «Эти понятия тесно взаимосвязаны. Мы говорим “миграционная политика” подразумеваем “межнациональные отношения”», – уточнил он.

Владимир Мукомель рассказал участникам конференции о межнациональной и миграционной политике Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мукомель отметил, что по всем прогнозам Росстата, «рождаемость не обеспечит воспроизводство населения». И во всех вариантах прогноза заложен существенный миграционный прирост.

«Сторонники этой позиции полагают, что мы сталкиваемся с серьезными вызовами. Они связаны с тем, что к нам будут приезжать мигранты из обществ с другими традициями, культурами, не всегда совпадающими с нормами поведения, принятыми в России. И основная задача – разработка политики адаптации и интеграции мигрантов», – сказал он.

Другая позиция заключается в том, что «будущее России – в опоре на русское, православное культурное ядро». «Соответственно, приток мигрантов, размывающих это ядро, – серьезная угроза для страны», – подчеркнул ученый.

Руководитель центра заметил, что сейчас побеждает вторая позиция. Однако, по его словам, курс на ограничение притока мигрантов начал складываться уже давно. Еще накануне пандемии Covid-19 был разработан перечень поручений Президента России. И его основное направление – формирование новых подходов миграционной политики.

В связи с этим в 2021 году был разработан законопроект об условиях въезда-выезда и пребывания-проживания в России иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ прошел все процедуры. Предполагалось, что он вступит в силу с 1 января этого года, но этого не произошло. «Полагаю, что поручение Президента будет исполнено», – заявил докладчик.

Кроме того, произошли изменения в области управления миграционной политикой. Так, в начале 2022 года этот вопрос был передан в ведение Совета безопасности РФ. Внесены также изменения в концепцию миграционной политики. Ее основные новшества направлены на более строгий контроль над мигрантами и работодателями.

По всем прогнозам Росстата, «рождаемость не обеспечит воспроизводство населения». И во всех вариантах прогноза заложен существенный миграционный прирост Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если рождаемость сегодня увеличится, мы получим новые рабочие руки только через 17–18 лет»

Несмотря на пенсионную реформу, спустя несколько лет Россию ожидает значительное сокращение численности трудоспособного населения. А российская экономика нуждается в рабочих, подчеркнул Мукомель.

«И мы не можем их получить ниоткуда, кроме как извне. Даже если рождаемость сегодня увеличится, мы получим новые рабочие руки только через 17–18 лет. А что делать до этого?» – заявил он.

По мнению ученого, если будет слишком строгий надзор над мигрантами, то часть иностранцев уйдет в «теневую» экономику, возможно, даже криминальную.

«Мы опрашивали мигрантов, находящихся в России и за границей: тревожат ли их некоторые положения законопроекта [об условиях въезда-выезда и пребывания-проживания в России иностранных граждан и лиц без гражданства]? В частности, необходимость создания личных кабинетов, определение их геолокации. Я бы не сказал, что можно зафиксировать тревожность, но часть мигрантов это беспокоит. В первую очередь тех, кто не очень образован и квалифицирован», – сообщил он.

Докладчик добавил, что в конце прошлого года также были опрошены работодатели, нанимающие мигрантов. Исследование показало, что около четверти работодателей беспокоит необходимость регистрации в государственной информационной системе. «Около 30% озабочены необходимостью того, чтобы работник имел аккаунт в государственной информационной системе, и власти могли иметь доступ к его персональным данным, включая геолокацию», – рассказал он.

Если будет слишком строгий надзор над мигрантами, то часть иностранцев уйдет в «теневую» экономику, возможно, даже криминальную Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Большинство россиян выражают положительное отношение к мигрантам»

Мукомель убежден, что межнациональные отношения последний год складываются неплохо. Это подтверждает и опрос ВЦИОМ. «Есть определенная часть россиян, которые насторожены состоянием межнациональных отношений. Но доля их ниже, чем в предыдущие годы. В прошлом году впервые было зафиксировано, что большинство россиян выражают положительное отношение к мигрантам, нежели отрицательное», – констатировал он.

По словам ученого, сейчас много говорится о том, что ценности мигрантов и жителей России не совпадают. Но нужно учитывать, что некоторым мигрантам ближе российские ценности, заявил он.

«К нам приезжают не самые худшие люди. Нужно понимать, что в любых потоках есть существенная доля тех, кто имеет хорошее образование. Около 14% имеют высшее образование, многие – среднее профессиональное образование. Они просто не заняты на рабочих местах по своему образованию», – отметил докладчик.

Кроме того, все чаще фиксируется изменение идентичности мигрантов. То есть те, кто хотят остаться в России, больше идентифицируют себя с ее гражданами, с регионами, где находятся, а не с местом, откуда приехали.

Благодаря мигрантам происходит взаимное обогащение разных культур, подчеркнул руководитель центра.

«Демографические изменения предъявляют новые требования к рынку труда. Неизбежное старение российского населения будет формировать спрос на людей, занятых в экономике заботы и ухода. В развитых экономиках на долю занятых в этой сфере приходится около 10% рабочей силы. И эти рабочие места пользуются спросом у населения. Это тяжелый труд по уходу за больными, за пожилыми людьми, имеющими отклонения», – заключил Мукомель.