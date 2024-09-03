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Составлен новый рейтинг злостных неплательщиков за нарушения ПДД в Татарстане
В распоряжении «Татар-информа» появился список злостных неплательщиков за нарушения ПДД в Татарстане, который составили неравнодушные авторы татарстанского телеграм-канала StopCityRacing.
Татарстанец Демьянов Юрий Олегович с номером авто С 946 РО 716 заработал 59 штрафов (54 из них за август) на сумму 71 500 тысяч рублей.
Следующее место в антирейтинге досталось Абросимову Вадиму Александровичу с номером автомобиля Х 800 ОО 116. За три месяца владения автомобилем на камеры фиксации автомобиль попался 232 раза. Сумма долга за нарушения ПДД составила 216 тысяч 500 рублей.
В антирейтинг татарстанского телеграм-канала попал и водитель автомобиля В 617 МА 116. За август 2024 года автовладелец набрал 120 штрафов на 70 тысяч рублей. Установить владельца автомобиля не удалось.
Следующим в списке нарушителей оказался Бадмацыренов Артем Романович с номером автомобиля О 515 СС 116. За август сумма штрафов превысила 50 000 рублей, всего 66 нарушений ПДД.
Абилов Эльшан Расиф с номером автомобиля С 918 МВ 716 за август «набрал» 41 штраф на сумму 38 тысяч рублей.
Автоледи Баранова Анна Егоровна с номером автомобиля А 210 УР 116 собрала 44 штрафа за август 2024 года на сумму 33 500 рублей, общая же сумма неоплаченных штрафов – 49 тысяч рублей. Биктимиров Ильдар Ильшатович с номером автомобиля К 397 АР 156 имеет 14 неоплаченных штрафов на сумму 36 тысяч рублей, в общей же сложности за три месяца владения автомобилем сумма штрафов составила 66 500 рублей.
Галлямова Лейсан Марсовна, вероятный собственник авто с номером О 706 НО 716, за август накопила 500 штрафов на 56 тысяч. Общая сумма штрафов за год составляет – 115 500 рублей, 134 постановления.
Собственник автомобиля с номером Е 728 ХК 716 Валиев Наиль Рамилевич накопил 49 штрафов на сумму 39 тысяч рублей, 35 из которых – за август.
Также известен топ злостных должников за год:
- Савин Владимир Иванович, который является владельцем автомобиля Т 666 АМ 116, на данный момент не оплатил 35 штрафов. За 2024 год татарстанец 422 раза нарушил ПДД, а общая сумма штрафов составила 586 тысяч рублей.
- Карпова Светлана Валерьевна, вероятный собственник автомобиля А 378 ХУ 716, не оплатила 82 штрафа, сумма долга составила 129 тысяч рублей. Количество нарушений за 2024 год – 159 штрафов на сумму 225 тысяч рублей, среди которых и проезд на запрещающий сигнал светофора.
- Владелец автомобиля М 971 ВН 716 имеет 221 штраф, а сумма долга составила 184 тыс. рублей. С момента публикации материала «Татар-информа» об антирейтинге татарстанских водителей количество штрафов только выросло.
- Толкачев Арсений Владимирович с номером автомобиля С 043 КМ 716 в текущем году 179 раз нарушил ПДД и не оплатил штрафы на сумму 178 тысяч рублей.
- Следующим в списке оказался автомобиль О 917 ХТ 716, который принадлежит Гиматдинову Аделю Робертовичу. Задолженность составляет около 350 тысяч рублей за 272 нарушения.
- Исламов Раис Рафкатович, владелец автомобиля А 828 ОА 716, за год нарушил ПДД 400 раза и накопил 325 500 рублей штрафов.
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