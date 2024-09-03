Составлен новый рейтинг злостных неплательщиков за нарушения ПДД в Татарстане

В распоряжении «Татар-информа» появился список злостных неплательщиков за нарушения ПДД в Татарстане, который составили неравнодушные авторы татарстанского телеграм-канала StopCityRacing.

Татарстанец Демьянов Юрий Олегович с номером авто С 946 РО 716 заработал 59 штрафов (54 из них за август) на сумму 71 500 тысяч рублей.

Следующее место в антирейтинге досталось Абросимову Вадиму Александровичу с номером автомобиля Х 800 ОО 116. За три месяца владения автомобилем на камеры фиксации автомобиль попался 232 раза. Сумма долга за нарушения ПДД составила 216 тысяч 500 рублей.

В антирейтинг татарстанского телеграм-канала попал и водитель автомобиля В 617 МА 116. За август 2024 года автовладелец набрал 120 штрафов на 70 тысяч рублей. Установить владельца автомобиля не удалось.

Следующим в списке нарушителей оказался Бадмацыренов Артем Романович с номером автомобиля О 515 СС 116. За август сумма штрафов превысила 50 000 рублей, всего 66 нарушений ПДД.

Абилов Эльшан Расиф с номером автомобиля С 918 МВ 716 за август «набрал» 41 штраф на сумму 38 тысяч рублей.

Автоледи Баранова Анна Егоровна с номером автомобиля А 210 УР 116 собрала 44 штрафа за август 2024 года на сумму 33 500 рублей, общая же сумма неоплаченных штрафов – 49 тысяч рублей. Биктимиров Ильдар Ильшатович с номером автомобиля К 397 АР 156 имеет 14 неоплаченных штрафов на сумму 36 тысяч рублей, в общей же сложности за три месяца владения автомобилем сумма штрафов составила 66 500 рублей.

Галлямова Лейсан Марсовна, вероятный собственник авто с номером О 706 НО 716, за август накопила 500 штрафов на 56 тысяч. Общая сумма штрафов за год составляет – 115 500 рублей, 134 постановления.

Собственник автомобиля с номером Е 728 ХК 716 Валиев Наиль Рамилевич накопил 49 штрафов на сумму 39 тысяч рублей, 35 из которых – за август.

Также известен топ злостных должников за год: