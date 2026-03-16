Составлен антирейтинг фирм-нарушителей ПДД на дорогах Татарстана на начало этого года

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане к лихачам и нарушителям правил дорожного движения применяют серьезные меры. В распоряжении «Татар-информа» оказался антирейтинг фирм – злостных нарушителей ПДД за январь-февраль этого года. Его агентству предоставили в Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения.

Лидером антирейтинга стала фирма из Казани «Лаборатория РТХ» – ее водители за два месяца нарушили правила дорожного движения 116 раз.

Ранее «Татар-информ» предоставлял антирейтинг по нарушениям за прошлый год, и «Лаборатория РТХ» занимала там второе место с результатом в 1514 нарушений, в этом году водители организации, видимо, решили выбиться в лидеры.

Второе место в списке злостных нарушителей занял «Казанский жировой комбинат» из Лаишево, их водители нарушили ПДД 64 раза. Замыкает тройку лидеров казанская фирма «Викара» – 61 нарушение ПДД с начала года.

Что кроется за этими цифрами? Каждый нарушитель ПДД, а злостный нарушитель тем более, ставит под угрозу жизни и здоровье сотен тысяч участников дорожного движения. Каждое нарушение – не просто пункт статистики, а риск возникновения ДТП, причина возможной трагедии.

В топ-пять также вошли компания «СТР» из Казани с 60 нарушениями и фирма «Юлташ Логистик» из Казани – у нее 50 нарушений.

Менее пятидесяти нарушений ПДД у компаний «Стройстиль» из Набережных Челнов – 44 нарушения; «ПСО Казань» – 44 нарушения; «Нефтестройэнерго» из Бугульмы – 39 нарушений; «НТК Альянс» из Лениногорска – 38 нарушений, и замыкает топ антирейтинга «Казань Арена» с 37 нарушениями ПДД.

Если суммировать, то за два месяца водители этих организаций 553 раза нарушили правила дорожного движения. Каждое из этих нарушений создает условия для возникновения ДТП, в которых могут погибнуть и пострадать водители, пассажиры и пешеходы. Именно из-за тех, кто пренебрегает ПДД, растет количество дорожных аварий и гибнут люди.