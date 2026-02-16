Составлен антирейтинг фирм-нарушителей ПДД на дорогах Татарстана за 2025 год

В Татарстане принимают серьезные меры по отношению к тем, кто лихачит на дорогах и систематически нарушает правила дорожного движения. В распоряжении «Татар-информа» оказался антирейтинг фирм – злостных нарушителей ПДД по итогам прошлого года.

Лидером антирейтинга стала фирма из Лаишевского района «АО Казанский Жировой Комбинат», водители этой фирмы за прошлый год нарушили правила дорожного движения 2030 раз.

Второе место в списке злостных нарушителей занимает казанская фирма «Лаборатория "Р.Т.Х."», их водители нарушили ПДД 1514 раз.

Замыкает тройку лидеров казанское предприятие «Юлташ Логистик» – 1119 нарушений за год. В топ пять также вошли компания «Детали Машин» из Набережных Челнов с 1069 нарушениями и фирма «ППСХ» из Казани – у нее 1010 нарушений.

Менее тысячи нарушений ПДД у компаний:

• «Артус» из Казани – 826 нарушений;

• «ЦПР» из Казани – 818 нарушений;

• «ПК ПРОФСНАБ» из Казани – 762 нарушения;

• «АВП ГРУПП» из Елабуги – 744 нарушения.

Замыкает топ нарушителей казанская фирма «Викара», на их счету 605 нарушений ПДД.