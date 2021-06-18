Состав «Спутника V» не будут менять из-за индийского штамма Covid-19

Российскую вакцину «Спутник V» не будут адаптировать к индийскому штамму коронавируса. Подобное изменение нецелесообразно, для защиты от вируса достаточно держать высокие титры антител, а при их снижении — пройти повторную вакцинацию, полагает директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее в центре заявляли, что их препарат будет действенен и против индийского варианта вируса. В мае «Спутник V» был проверен на образце штамма.

«Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика — три-четыре месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы дело неблагодарное», — цитируют специалиста «Известия».

По мнению Гинцбурга, держать высокий титр антител можно и при помощи уже созданных вакцин. Так, правильно будет сделать прививку «Спутником V», а при снижении уровня антител ревакцинироваться «Спутником Лайт».

Ранее врач Андрей Тяжельников рассказал о правилах вакцинации для тех, кто планирует поехать в отпуск.