Врач рассказал о правилах вакцинации от Covid-19 для отпускников

Перед отъездом в отпуск важно успеть пройти обе фазы вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.

По словам специалиста, после первой прививки существует небольшой риск заражения вирусом, кроме того, устойчивый иммунитет сформируется не сразу после второй дозы препарата. Поэтому вакцинацию стоит запланировать заранее.

«Как правило, люди планируют отпуск заранее, поэтому вакцинацию я советую обязательно поставить в план подготовки отдыха. Чтобы прививка была эффективна, необходимо сделать обе дозы до отъезда», — рассказал Тяжельников.

Он подчеркнул, что путешествия без вакцинации — это большой риск в период пандемии и роста заболеваемости.

«После второй прививки так же, как и после первой, в небольшом количестве случаев может наблюдаться повышенная температура в течение одного-двух дней. Конечно, эти дни лучше провести дома, но в целом после прививки можно вести обычный образ в жизни, в том числе уезжать в отпуск. Делать тест после вакцины на антитела не нужно», — заключил медик.