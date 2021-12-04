Состав Генсовета «Единой России» после съезда партии обновлен более чем на 50%
Во время 20-ого съезда «Единой России» 4 декабря состав Президиума Генсовета политической партии обновился более чем на половину, сообщается на официальном сайте ЕР.
В состав руководящего органа вошло 170 человек. К нему присоединились министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минстроя Ирек Файзуллин, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, глава Дагестана Сергей Меликов и сенатор Инна Святенко.
Съезд обновил также состав Комиссии по этике. Его председателем осталась депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. В качестве ее заместителя был выбран глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Пост ответственного секретаря комиссии занял депутат Евгений Ревенко. В общей сложности в составе этого ведомства числятся 11 человек.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что во время съезда политичесокй партии Зампредседатель Совета Безопасности Дмитрий Медведев был переизбран на пост главы «Единой России».