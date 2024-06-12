Сосо Павлиашвили, кино под открытым небом и салют: как День России отметят в Татарстане

Сегодня для жителей и гостей Казани подготовили насыщенную праздничную программу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана прогремит салют

Сегодня для жителей и гостей Казани подготовили насыщенную праздничную программу. Праздничные мероприятия стартуют в 11 часов на Кремлевской набережной с традиционного шествия представителей Молодежной ассамблеи народов РТ, творческих коллективов и иностранных студентов. После этого на пирсе пройдет этнофестиваль «Таба», объединяющий исполнителей фольклора, музыкантов и мастеров декоративно-прикладного искусства.

В 15 часов в Казанском Кремле начнется гала-концерт участников фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». В программе лучшие хореографические и вокальные номера на тему национальной культуры, любви к России и своей семье.

В 17 часов у Центра семьи «Казан» начнется праздничный концерт Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 16 часов стартуют концерты «Моя Родина в песнях» на Советской площади у КЦ «Сайдаш» и в парке у ДК имени Саид-Галиева в Дербышках.

В 17 часов у Центра семьи «Казан» начнется праздничный концерт. На главной сцене выступят творческие коллективы республики и артисты Казанской городской филармонии, группа Melekess, Азат Гильмутдинов, Ильгиз Шайхразиев. Хедлайнером концерта станет Сосо Павлиашвили.

Также в программе праздника — телемост между девятью городами России от проекта «ВК-порталы» и работа станций семейных активностей (аквагрим, исторические квесты).

Концерт завершится в 22.00 салютом над акваторией реки Казанки.

Празднование Дня России в Казани началось накануне. У Центра семьи «Казан» около 500 волонтеров и активистов «Молодой гвардии» развернули флаг России размером 75 на 50 метров. В парках и скверах города раздавали ленты в цветах российского триколора.

Концерт завершится в 22.00 салютом над акваторией реки Казанки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фестиваль «Батарейка» в Челнах

Сегодня в Набережных Челнах также пройдут мероприятия, посвященные Дню России. Праздничные события развернутся на площадках в трех районах города.

В 12 часов в парке Победы состоится праздничный концерт «Россия — это мы». На сцену выйдут артисты ДК «КАМАЗ» и Дома дружбы народов «Родник», пройдут флешмобы, викторины с подарками, а также акция «Семейный лук».

В это же время на площади Азатлык начнется концерт «Россия — Родина моя». На сцене выступят творческие коллективы города и солисты Набережночелнинской филармонии.

В парке культуры и отдыха пос. ГЭС Дворец культуры «Энергетик» совместно с Центром культуры «Кызыл тау» представят шоу «Моя земля, моя Россия». Начало — в полдень.

В 17 часов всех желающих приглашают на фестиваль «Батарейка». Для челнинцев выступит творческая молодежь города Фото: nabchelny.ru

В 17 часов всех желающих приглашают на фестиваль «Батарейка». Для челнинцев выступит творческая молодежь города в возрасте от 14 до 35 лет – солисты и группы исполнителей гитарной музыки. Место проведения: амфитеатр на набережной Тукая (напротив дома 10/64).

В 18 часов на бульваре «Шишкинский» намечена концертная программа «С Россией в сердце». Зрителей и гостей города поздравят артисты Городского культурного центра «Эврика».

«УенФЕСТ» и кинопоказ в Нижнекамске

Нижнекамцы так же присоединятся к празднованию Дня России. Праздничные мероприятия стартуют в 14 часов в парке «Семья». Гостей ждут мастер-классы, фотозоны, конкурсно-игровые программы, концерт детского клуба «Карусель».

В 15 часов начнется республиканский проект «УенФЕСТ», а в 16 часов — познавательно-игровая программа для детей и их родителей «Я — частичка России».

Праздничные мероприятия в Нижнекамске стартуют в 14 часов в парке «Семья». В 15 часов начнется республиканский проект «УенФЕСТ» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Также нижнекамцев приглашают в парк чтения и отдыха им. Тукая. Здесь пройдет программа на двух государственных языках, свои номера представят артисты татарского эстрадного ансамбля «Илхам». Начало — в 16 часов.

В 17.00 стартует концертная программа с участием вокального ансамбля «Капелла» и ансамбля казачьей песни «Вольные распевы». Здесь же нижнекамцев поздравит руководство города и района.

Завершится праздник в 20 часов показом фильма под открытым небом. Зрители увидят «Легенды Орленка».

Вручение паспортов и велозаезд «Флаг России» в Альметьевске

Насыщенная программа ожидается в Альметьевске, она будет организована на площадке Молодежного центра.

В 12 часов стартует акция «Российский триколор». Горожанам раздадут ленты в цветах российского триколора, а также расскажут о празднике. В полдень также начнет работу интерактивная зона с тематическими мастер-классами.

В 16 часов в рамках акции проекта «Мы — граждане России!» состоится торжественное вручение паспортов юношам и девушкам Альметьевска, достигшим 14-летнего возраста. В день государственного праздника запланировано вручение 66 паспортов юным гражданам России.

Жители Альметьевска смогут принять участие в велозаезде «Флаг России» Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

В 16.30 жители Альметьевска смогут принять участие в велозаезде «Флаг России», который проследует по велодорожкам улицы Ленина по маршруту: Молодежный центр — площадь «Каракуз» — Молодежный центр. На точке старта участнику будет крепиться флаг России на велосипед.

В это же время начнется праздничная программа от творческих коллективов города. Гостями события станут старший прапорщик, ветеран СВО Виктор Шатрилов; рядовой, ветеран СВО Дмитрий Свежинкин, а также социальные координаторы отделения Государственного Фонда «Защитники Отечества» по РТ. Они обратятся к присутствующим с речью.

В Бугульму приедут мастера из Башкортостана, Удмуртии, Оренбургской и Самарской областей

В День России на Центральной площади Бугульмы пройдет IV Межрегиональный фестиваль традиционных ремесел «Бугульма ремесленная». Начало — в 14.00.

Традиционно в мероприятии примут участие приглашенные творческие коллективы и мастера из муниципальных районов Республики Татарстан, республик Башкортостан, Удмуртия, а также Оренбургской и Самарской областей.

На Центральной площади Бугульмы пройдет IV Межрегиональный фестиваль традиционных ремесел «Бугульма ремесленная» Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

В программе фестиваля – работа интерактивных площадок, выставки изделий традиционного ремесла и современного декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, концерт народных самодеятельных коллективов.

В рамках фестивальной программы пройдут Открытый конкурс семейного декоративно-прикладного творчества «Талантливы вместе» и III городской фестиваль традиционных народных игр «Шире круг». В завершение мероприятия состоится кинопоказ художественного фильма под открытым небом.

В 16.00 в парке культуры и отдыха состоится акция «Надень народное на День России».

В 17.00 жителей и гостей города ждут на площади Дома техники: для них подготовлена концертная программа «Я горжусь тобой, Россия!», разнообразные мастер-классы, викторины, фестиваль красок, игры и развлечения.