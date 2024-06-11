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У казанской «Чаши» развернули самый большой российский флаг
В преддверии Дня России перед Центром семьи «Казан» развернули самый большой в Поволжье российский флаг. Размер полотна составил 3 750 кв. метров со сторонами 50 и 75 метров.
Флешмоб организован татарстанским отделением «Молодой Гвардии Единой России», Комитетом по делам детей и молодежи Казани и Казанским отделением партии «Единой России». Всего акция собрала свыше 500 человек: студентов высших и средних специальных учебных заведений, активистов «Движения первых» и других общественных объединений.
«Для каждого жителя нашей страны это большой праздник, потому что завтра День рождения России. К тому же этот год объявлен Годом семьи, поэтому мы решили развернуть его перед Центром семьи „Казан“», — рассказал руководитель татарстанского отделения «Молодой Гвардии» Руслан Шигабуддинов.
В прошлом году ко Дню флага Российской Федерации триколор размером 50 на 30 метров развернули у стен Казанского Кремля.
«В этом году мы решили сделать флаг еще больше, чтобы показать, как много людей разных национальностей и вероисповеданий проживают в России», — объяснил Шигабуддинов.
Флаг был сшит совместными усилиями поволжских отделений «Молодой Гвардии». Гигантское полотно весом в одну тонну уже побывало в Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Самаре и Пензе. Завтра его планируют развернуть в Чебоксарах.
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