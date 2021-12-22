Сорок лет на троих получили казанцы за организацию нарколаборатории в Подмосковье

Жители Казани, которые организовали нарколабораторию в Подмосковье, выслушали свой приговор. Точку в деле поставил Верховный суд Татарстана.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

По версии следствия, Рустем Фетисов, Руслан Воробьев и Айнур Якупов наладили канал поставки синтетики в Татарстан. Они арендовали в Подмосковье частный дом, который они оборудовали всем необходимым для изготовления наркотиков.

Выйти на преступную группу удалось весной прошлого года. Сначала полицейским попался Рустем Фетисов, затем были задержаны Воробьев и Якупов. Во время обысков в частном доме, где находилась лаборатория, полицейские изъяли полтора килограмма мефедрона. Свою вину подсудимые признали.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Суд отправил всех троих в колонию строгого режима. Самый большой срок получил Руслан Воробьев – за решеткой он проведет 16 лет. Айнур Якупов получил 15 лет строгого режима. Рустема Фетисова приговорили к 9 годам лишения свободы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Верховном суде Татарстана судят троих казанцев, которые организовали в Подмосковье нарколабораторию. Подсудимые решили изготавливать синтетику и продавать ее через интернет.