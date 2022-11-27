Сооснователя Finiko Сабирова задержали в ОАЭ

Интерпол задержал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом заявил блогер Андрей Алистаров.

Кроме того, как заявляет блогер, Сабиров приобрел себе дом в Дубае за миллиард рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что сооснователь Finiko Эдвард Сабиров записал видео, в котором рассказал о неком «Теневом кардинале» финпирамиды – Даниэле Максумове. Именно у него, по заявлению Сабирова, находятся все средства Finiko, и якобы по его указке арестовали другого сооснователя пирамиды Кирилла Доронина.