news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
27 ноября 2022  16:06
Павел Климчак

Сооснователя Finiko Сабирова задержали в ОАЭ

news_top_970_100

Интерпол задержал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом заявил блогер Андрей Алистаров.

Кроме того, как заявляет блогер, Сабиров приобрел себе дом в Дубае за миллиард рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что сооснователь Finiko Эдвард Сабиров записал видео, в котором рассказал о неком «Теневом кардинале» финпирамиды – Даниэле Максумове. Именно у него, по заявлению Сабирова, находятся все средства Finiko, и якобы по его указке арестовали другого сооснователя пирамиды Кирилла Доронина.

#финансовая пирамида
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100