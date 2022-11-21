Сооснователь Finiko Сабиров записал видео: «Деньги вкладчиков ушли на квартиры и яхты»

Сооснователь Finiko Эдвард Сабиров записал видеообращение. На нем мужчина рассказал о неком «Теневом кардинале» финпирамиды. По его словам, за всем стоял некий Даниэль Максумов. Именно по его указке якобы был отправлен в СИЗО основатель Finiko Кирилл Доронин, а самого Сабирова вывезли за границу.

«Меня вывезли в другую страну и посадили в вакуумный, информационный шар. Мне угрожали, что если я этого не сделаю, то посадят мою жену, а моих детей оставят сиротами», – рассказал в видеообращении Сабиров.

Фото: скриншот видео

Где было записано видео, остается загадкой. На кадрах Сабиров предстал в потрепанной кофте, показал фото Максумова, его данные. Позже видео распространилось по телеграм-каналам.

«Он и есть тот человек, у которого находятся все средства Finiko. И все эти средства были растрачены на недвижимость в России, яхты, гулянки, машины. На все, что можно. Все это время он жил в свое удовольствие и ждал, когда наступит суд, и всех нас посадят», – добавил Сабиров.

Сабиров уточнил, что на заре уголовного дела Finiko он был допрошен в качестве свидетеля, после чего его с семьей вывезли за границу, заперли в чужом доме и запрещали выходить на улицу и общаться с кем-либо.

«Я устал от всего этого. Я хочу, чтобы была справедливость, и чтобы все средства, которые были похищены, вернулись людям», – резюмировал сооснователь Finiko.

Всю информацию, которую удалось собрать Сабирову, он отправил в правоохранительные органы.