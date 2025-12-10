Сооснователя Finiko Сабирова, объявленного в международной розыск, привезли в Россию

Сооснователя крупнейшей финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова, объявленного в международной розыск, привезли в Россию из ОАЭ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту Дубая компетентные органы ОАЭ передали представителям НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого в создании и руководстве преступным сообществом, а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», — сообщила Волк.

Напомним, что в период с 2018 по 2021 организаторы пирамиды обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, возвращая средства с прибылью. Однако реальных инвестиций участники криминальной структуры не вели.

В результате более чем 7,7 тыс. потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей.

Сабиров скрывался за границей. По поручению Генеральной прокуратуры РФ он был объявлен в международный розыск. В ноябре 2022 года он был установлен и задержан на территории ОАЭ.

«В результате работы, проведенной НЦБ Интерпола МВД России совместно с Генеральной прокуратурой РФ, во время переговоров с правоохранительными органами ОАЭ при участии представителя МВД России в ОАЭ была согласована передача разыскиваемого российской стороне», – сообщила Ирина Волк.