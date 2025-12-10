Сооснователя Finiko Сабирова, объявленного в розыск, депортируют в Россию из ОАЭ

Эдварда Сабирова, объявленного в международный розыск по уголовному делу о многомиллионном мошенничестве, депортируют в Россию. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

В ближайшее время он вылетит из аэропорта Дубая в Москву для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, что летом 2021 года в руки оперативников попал основатель Finiko Кирилл Доронин. Еще трое – Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы ударились в бега, их объявили в розыск.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество». Вместе с основателями пирамиды в поле зрения стражей порядка попали и «звездочники» Finiko, так называемые зазывалы, которые привлекли более 100 тысяч вкладчиков.