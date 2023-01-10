Сооснователь Finiko Эдвард Сабиров добился освобождения из под стражи под залог в 20 млн рублей. Об этом в своем блоге сообщал Андрей Алистаров.

Напомним, что в ноябре минувшего года Эдвард Сабиров впервые вышел на связь со вкладчиками и записал видео, где сообщил что все деньги хранятся у некого бенефициара Finiko Даниэля Масгумова. Спустя несколько дней силовики вышли на Сабирова в Эмиратах и задержали его.

Некоторое время задержанный находился в тюрьме «Al Ghurair». Ближе к Новому году родным Сабирова все же удалось договориться о его освобождении под залог.