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Происшествия
10 января 2023  11:24
Елена Саляхова

Сооснователь Finiko Эдвард Сабиров добился освобождения из-под стражи под залог

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Сооснователь Finiko Эдвард Сабиров добился освобождения из под стражи под залог в 20 млн рублей. Об этом в своем блоге сообщал Андрей Алистаров.

Напомним, что в ноябре минувшего года Эдвард Сабиров впервые вышел на связь со вкладчиками и записал видео, где сообщил что все деньги хранятся у некого бенефициара Finiko Даниэля Масгумова. Спустя несколько дней силовики вышли на Сабирова в Эмиратах и задержали его.

Некоторое время задержанный находился в тюрьме «Al Ghurair». Ближе к Новому году родным Сабирова все же удалось договориться о его освобождении под залог. 

#финансовая пирамида #Мошенничество #арест #ОАЭ
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