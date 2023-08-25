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Происшествия 25 августа 2023 14:57

Сооснователь финансовой пирамиды Finiko признан банкротом

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Сооснователь финансовой пирамиды Finiko признан банкротом

Сооснователь Finiko Кирилл Доронин признан банкротом. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Татарстана.

Как указано в решении, суд признал Доронина несостоятельным (банкротом) и ввел процедуру реализации имущества на срок шесть месяцев.

Кирилл Доронин обязан в течение одного рабочего дня после вынесения решения передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.

Напомним, с августа 2019 года неизвестные от имени компании Finiko предлагали людям возможность пассивного заработка. По их стратегии, люди вносили деньги в организацию, которые потом преумножались путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки.

Между тем компания Finiko не обладала лицензией форекс-дилера, в государственном реестре и в налоговых органах не зарегистрирована. Таким образом, злоумышленники привлекли около 80 млн рублей, которые распределяли между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды.

В июле 2021 года правоохранителям удалось задержать одного из сооснователей финансовой организации Кирилла Доронина. Помимо него у компании были еще три сооснователя – Марат Сабиров, Эдвард Сабиров, а также Зыгмунт Зыгмунтович.

#финансовая пирамида #банкротство
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