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Сообщество Steam внесено в реестр запрещенных сайтов
Портал сообщества игровой площадки Steam, Steam Community, включен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.
Ресурс был внесен в список запрещенных 22 февраля на основании соответствующего решения Министерства внутренних дел. При этом причины включения портала в реестр не уточняются.
Сам сайт магазина видеоигр Steam, Steam Powered, на данный момент не попал в черный список Роскомнадзора. Steam также имеет приложение-клиент: оно дублирует функции сайта и позволяет устанавливать видеоигры на устройства.
На Steam Community геймеры могут не только общаться друг с другом, но и продавать и покупать внутриигровые вещи, создавать и использовать модификации видеоигр (моды), вести трансляции игр и следить за ними.
Владелец Steam — американская компания Valve Corp. Общее число игр на площадке превышает 85 тыс.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минцифры и Роскомнадзор выясняют причину сбоя в Telegram.
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