Владимир Зеленский прямо заявил, что уже не рассчитывает вернуть силой территории новых регионов России

Фото: CC0, commons.wikimedia.org

Зеленский хочет мира до конца года

В интервью BBC News президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что уже не рассчитывает вернуть силой территории новых регионов России. Ранее глава киевского режима обещал годы войны «если потребуется», чтобы вернуть все территории. Риторика сменилась кардинально.

«Оказывая давление на Россию, я думаю, можно договориться о дипломатическом урегулировании. Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь. Горячая фаза войны может закончиться до конца года», — заявил Зеленский.

В целом бывший актер выглядел в этом интервью жалко. Западные комментаторы и вовсе говорили, что украинский лидер был близок к тому, чтобы разрыдаться в беседе с журналистом. Причины такого «преображения» Зеленского очевидны.

Байден уже проиграл выборы

Дело в том, что Киев ведет «войну» с Москвой на деньги коллективного Запада. А тот, в свою очередь, управляется в Белом доме, который расположен в Вашингтоне. А там нынче неспокойно. Действующий президент США Джо Байден, похоже, проиграл выборы задолго до их старта. В Овальный кабинет уже готовится въезжать Дональд Трамп, которому провальное покушение на его жизнь лишь прибавило электорального веса.

Действующий президент США Джо Байден, похоже, проиграл выборы задолго до их старта Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

Между тем Трамп давно обещает добиться мгновенного завершения конфликта на Украине. Более того, кандидат в президенты недавно заявил, что рассчитывает отменить или смягчить санкции против России.

Далее, уже известно, что 39-летний сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс станет вице-президентом США в случае победы Трампа на выборах. А в 2022 году этот политик прямо сказал в интервью, что ему нет никакого дела до судьбы Украины.

Также он критиковал оказание военной помощи Украине. В частности, напоминает BBC, в 2022 году сенатор заявлял, что ему «все равно, что так или иначе произойдет с Украиной».

О чем грустит Зеленский: Европа уже готова к смене мейнстрима

В интервью BBC News Зеленскому ничего не оставалось, как грустно предположить, что Вэнс не понимает, что происходит на Украине. Реакция украинского лидера была довольно мягкой, на грани принятия, если говорить терминами из области психологии. Также он признал, что ожидает тяжелой работы с администрацией Трампа в случае победы последнего на выборах.

«Нам нужна их поддержка. Думаю, это будет тяжелая работа. Уговорить их будет непросто», — грустно высказался глава киевского режима.

Верные сателлиты США в Европе все эти сигналы прекрасно считывают. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц отклонил абсурдные просьбы Зеленского, чтобы НАТО поражало российские ракеты в зоне СВО и в небе над Украиной. Также Зеленский просил разрешения бить западным оружием в глубь территории России.

«Я вижу такой консенсус, что о подобных шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу», — привело слова канцлера немецкое издание Die Zeit.

Йенс Столтенберг: «Политика НАТО неизменна: мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем частью конфликта» Фото: CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

НАТО не горит желанием влезать в прямой конфликт с Россией

Интересно, что ранее Киев добился от Варшавы обещания подумать, сбивать ли российские ракеты в западных районах Украины в рамках заключения соглашения о безопасности между странами. Однако Польша, двигаясь в политическом мейнстриме, уже дезавуировала эти договоренности, поставив их выполнение в зависимость от общего решения НАТО.

А в альянсе не собираются становиться де-юре стороной конфликта Москвы и Киева. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже публично выступил против инициативы Варшавы.

«Политика НАТО неизменна: мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем частью конфликта», — говорил Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста в эфире украинского телемарафона.

Тем временем Зеленский буквально выпросил телефонный разговор у Дональда Трампа. Похоже, даже до Киева дошло, что говорить с действующим главой государства Джо Байденом больше не о чем.

О чем поговорит Трамп с Зеленским

Разговор, по информации телеканала CNN, состоится уже сегодня. Отметим, что этот «созвон» станет первым диалогом Трампа с Зеленским с момента, когда американец покинул пост президента в 2021 году.

Глава киевского режима максимально постарается навешать лапши Трампу на тему мнимой победы над Россией при помощи Запада Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

По данным источника, разговор пройдет «на фоне обеспокоенности в Европе» грядущей политикой Трампа относительно украинского конфликта. Также сообщается, что Зеленскому пришлось долго подстраиваться под график экс-президента США, чтобы этот разговор вообще состоялся.

Зеленский, конечно же, понимает, что разговор с Трампом особого удовольствия ему не доставит. Отсюда и пораженческие комментарии в интервью BBC News, и готовность завершить «горячую фазу войны» до конца года.

На что рассчитывать Киеву?

Конечно же, глава киевского режима максимально постарается навешать лапши Трампу на тему мнимой победы над Россией при помощи Запада. Только у Трампа другие цели и другие предвыборные обещания. Напомним, что он обещал в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. Трамп намерен противопоставить себя демократам, при которых этот конфликт возник и стать защитником интересов США, а не Владимира Зеленского.

Буквально сегодня Дональд Трамп, заявил, что завершит все международные кризисы, «созданные» нынешней администрацией США, включая конфликт на Украине.

Он подчеркнул, что конфликта «никогда бы не произошло», будь он главой американского государства. Также он назвал работу Байдена на посту президента США «позорной», а ущерб стране «немыслимым».

На что рассчитывает украинский президент при таких вводных? Вопрос риторический.