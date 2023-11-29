«Сомнений не было, идти или нет»: многодетная мама рассказала о патриотизме троих сыновей

Участник спецоперации Андрей из Высокогорского района уже второй год находится в зоне боевых действий. Повестка пришла осенью прошлого года, и он без колебаний пошел в военкомат. Его мама Вера Сергеева рассказала, что у сына сомнений не было, идти или нет.

«Ни одного дня, ни одного часа не сомневался. Да, у него был стресс, было тяжело. Но даже слова не было о том, что куда-то надо сбежать, куда-то надо спрятаться. У нас не было такого», — вспоминает она.

Андрей был патриотом всегда, как и его братья Сергей и Антон. Они в любое время готовы встать на защиту своей Родины.

«Я так запомнила этот разговор. Говорю: „Ребята, вы знаете, я вот всегда думаю о том, не дай Бог, начнется война. Сейчас такая молодежь, что, наверное, все попрячутся, никто никуда не пойдет“. И, знаете, они мне в два голоса: „Ну уж, как бы не так! Мы в любое время готовы“. Хоть и трудно было, но я радовалась, что у детей такой взгляд на жизнь», — поделилась женщина.

Патриотом оказался и внук женщины, который этим летом пришел из армии. «Стоим на остановке по весне, ему лет 12. Валяется георгиевская лента — ее кто-то затоптал в снег. И он подходит, поднимает ее и вешает на столб. Я еще хотела сказать: „Ты что грязь собираешь?“ А он говорит: „Бабуль, а если бы ветеран это какой-нибудь увидел, каково бы ему было?“», — вспоминает Вера Сергеева.

Главным подарком ко Дню матери для нее стал приезд сына Андрея. «Это лучший подарок, что вообще я могла, о чем мечтать, о чем думать. Это самое главное для меня», — призналась мама бойца.

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024 год в России объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, говорится в документе.