Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сомалийскую ослицу Бэль в казанском зоопарке заселили в собственный вольер
В казанском зооботсаду «Африка. Река Замбези» сомалийскую ослицу Бэль перевезли в собственный вольер. Видео с новосельем опубликовала пресс-служба зоопарка в своем телеграм-канале.
«Самка сомалийского осла Бэль теперь живет на исторической территории. Она прекрасно освоилась в новых условиях и уже подружилась со своими новыми соседями – гуанако», – отметили сотрудники.
Напомним, новый обитатель появился в казанском зооботсаду еще в декабре 2021 года – на тот момент Бэль было четыре года, ее привезли из зоопарка французского города Туари.
Видео: телеграм-канал казанского зооботсада.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»