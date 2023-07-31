Сомалийскую ослицу Бэль в казанском зоопарке заселили в собственный вольер

В казанском зооботсаду «Африка. Река Замбези» сомалийскую ослицу Бэль перевезли в собственный вольер. Видео с новосельем опубликовала пресс-служба зоопарка в своем телеграм-канале.

«Самка сомалийского осла Бэль теперь живет на исторической территории. Она прекрасно освоилась в новых условиях и уже подружилась со своими новыми соседями – гуанако», – отметили сотрудники.

Напомним, новый обитатель появился в казанском зооботсаду еще в декабре 2021 года – на тот момент Бэль было четыре года, ее привезли из зоопарка французского города Туари.

Сомалийский дикий осел – это подвид дикого осла, который обитает на южном побережье Красного моря в Эритрее, Сомали и эфиопском районе Афар. Животное напоминает зебру тем, что его ноги покрыты черными горизонтальными полосками.

Видео: телеграм-канал казанского зооботсада.