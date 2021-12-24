Сомалийская ослица Белль из Франции появилась в казанском зоопарке «Река Замбези»

Новый обитатель появился в казанском зоопарке «Река Замбези» – четырехлетняя сомалийская ослица Белль. В Казань она приехала из зоопарка французского города Туари, сообщается на сайте мэрии города.

Ослица Белль хорошо перенесла переезд и сейчас находится на 30-дневном карантине. Весной она станет соседкой антилоп гну, личи, страусов, зебр и марабу.

«Она активная, не пугливая. Питается животное травами, злаками и кустарниками. Мы закупаем специальные корма в виде травяных гранул и сено», – рассказали сотрудники зоопарка.

Для справки: сомалийский дикий осел – это подвид дикого осла, который обитает на южном побережье Красного моря в Эритрее, Сомали и эфиопском районе Афар. Животное напоминает зебру тем, что его ноги покрыты черными горизонтальными полосками.

По всему миру в зоопарках содержатся около 150 особей. Весной следующего года в казанский зоопарк привезут еще одну самку и самца, так как сомалийские ослы живут табунами.