Соловьев оценил обучение в онлайн-медиашколе «Татмедиа» на форуме в Сочи

Фото: © «Татмедиа»

На форуме современной журналистики «Вся Россия-2024» председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву презентовали онлайн медиашколу «Татмедиа». Делегация медиахолдинга принимает участие во всероссийском мероприятии, которое стартовало сегодня в Сочи.

Медиашкола «Татмедиа» работает с 2020 года, в этом году она перешла на российскую образовательную платформу GetCourse и доступна в мобильном приложении каждому сотруднику медиахолдинга. В настоящее время в приложении можно научиться создавать новости, вести новые медиа в социальных сетях и мессенджерах, продвигать сайты в поисковых системах, а также полиграфической верстке газет.

Владимир Соловьев высказал заинтересованность в интеграции подобной обучающей платформы в систему юнкоров России. И даже предложил выдавать удостоверения тем, кто прошел обучение.

Также делегация «Татмедиа» 19 сентября в рамках форума обменяется опытом с коллегами из других регионов России в части формирования мультимедийных редакций и обучения сотрудников. Помимо этого, планируется презентация выставки, посвященной 100-летию татарского подросткового журнала «Ялкын».

На открытии форума генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подарил председателю Союза журналистов России чак-чак и чайный сервиз с татарским орнаментом.

Журналистский форум «Вся Россия» проходит в 28-й раз. В событии участвуют более 1 тыс. делегатов из 89 регионов России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Соловьёв осмотрел татарстанский стенд на форуме «Вся Россия-2024» в Сочи.