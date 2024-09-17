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Соловьёв осмотрел татарстанский стенд на форуме «Вся Россия-2024» в Сочи
В Сочи стартовал 28-й форум современной журналистики «Вся Россия-2024». Масштабное событие открылось выставкой различных регионов России, в том числе здесь представлен стенд Татарстана. Участники и гости мероприятия смогли ознакомиться с различной печатной продукцией — журналами, полиграфией. Во время церемонии открытия татарстанский стенд посетил руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.
В деловой программе форума принимают участие татарстанские СМИ, в их числе генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.
«Вся Россия — 2024» — это крупнейшее ежегодное мероприятие, где собираются представители медиасообщества для обсуждения актуальных вопросов отрасли.
Ежегодно участниками форума становятся более полутора тысяч журналистов, редакторов и блогеров из всех регионов России и стран зарубежья. В рамках форума состоятся встречи с известными журналистами, экспертами в области медиаиндустрии, пройдут мастер-классы, круглые столы, дискуссионные клубы.
Помимо этого, состоятся церемонии награждения победителей конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение, профессионального творческого конкурса Форума современной журналистики.
Фото: © «Татар-информ»
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