Орлица Алтынай отложила первое яйцо в тот же день, что и в прошлом году

Солнечная орлица Алтынай отложила первое яйцо. Гнездо хищников, за которым второй год подряд в прямом эфире могут наблюдать пользователи интернета со всего мира, находится в Альметьевском районе Татарстана, примерно в ста километрах от Национального парка «Нижняя Кама».

«Радостное событие в гнезде орлов, которое все мы ждали в последние дни. Орлица Алтынай отложила первое яйцо примерно в 17 часов. По поведению самки после 16 часов уже было понятно, что все произойдет сегодня (13 апреля – прим. Т-и). И вот примерно в 17 часов все началось... В прямом эфире можно было все это наблюдать. Всех наблюдателей поздравляю», – сказал орнитолог, научный сотрудник Елабужского института КФУ, заведующий Музеем природы Национального парка «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров.

Он отметил, что в прошлом году Алтынай отложила первое яйцо также 13 апреля, второе – 16 апреля. Первый птенец вылупился 24 мая, ему дали имя Айдар. Он был найден погибшим под опорой ЛЭП в начале сентября. Второй птенец появился на свет 26 мая, самке дали имя Айгуль. Свой первый полет она совершила 12 августа. Сейчас поклонники пары солнечных орлов ждут появления в гнезде второго яйца. Как сообщил Ринур Бекмансуров, это событие должно случится буквально сегодня-завтра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что пара солнечных орлов Алтын и Алтынай вернулась после зимовки в Татарстан практически в тех же числах, что и в прошлом году. Трансляция из гнезда ведется на видеохостинге YouTube и во «ВКонтакте».