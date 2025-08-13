Солнце возобновило выбросы гигантских протуберанцев

Фото: скриншот видео

Солнце в ночь на 12 августа после почти двухнедельного перерыва выбросило новый гигантский протуберанец. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Последний раз о крупном событии такого рода сообщалось 31 июля, когда с восточного края Солнца в космос подряд было выброшено 2 таких структуры. <…> 11 августа <…> вблизи южного полюса Солнца был зарегистрирован новый крупный объект, наблюдавшийся между 21 и 24 часами по московскому времени», – отметили специалисты.

Протуберанцы редко оказывают влияние на Землю и другие планеты, потому что могут выбрасываться практически с любых солнечных координат, в отличие от вспышек. Нынешнее гигантское солнечное волокно также улетело явно в сторону, пояснили ученые.

«В то же время протуберанцы бьют «хотя и редко, но метко». В случае попадания по планете именно они вызывают самые сильные бури высших геомагнитных уровней. <…> На неделе возможны новые события такого рода», – предупредили в лаборатории.