На Солнце зафиксирован выброс рекордного протуберанца

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Выброс рекордного протуберанца зафиксирован сегодня на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Плазменная структура размером более миллиона километров оказалась выброшена в сторону северного полюса Солнечной системы между 9 и 14 часами по Москве. Примерно за сутки до этого сравнимый по размеру протуберанец был замечен у противоположного, южного полюса Солнца.

«Всего за неделю со звезды ушло не менее шести сравнимых по размеру объектов, ни один из которых пока не задел Землю даже краем», – отметили специалисты, добавив, что «за происходящим остается лишь так же пассивно наблюдать».

Руководитель Лаборатории рентгеновской астрономии Сергей Богачев объяснил RT, что протуберанцы представляют собой очень крупные образования из плотной плазмы, которые подобно облакам конденсируются в короне Солнца. Иногда они «выходят из равновесия» и выбрасываются в космос.

«Протуберанец исключительно крупный, и зрелище является впечатляющим даже для специалистов», – прокомментировал ученый сегодняшний выброс. При этом он добавил, что произошедшее не несет никакой угрозы Земле.