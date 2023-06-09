Адиль Ширинов: «Автомобильный рынок восстановится в ближайшие 2-3 года»

Адиль Ширинов: «Без собственных разработок и полностью принадлежащих нам прав мы не сможем прийти к своей цели – стать лидерами на рынке легких коммерческих автомобилей»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Соллерс» в Елабуге намерен удвоить число сотрудников

Адиль Шамилевич, «Соллерс», как автомобилестроительный холдинг, один из первых пострадал после введения санкций: ушел партнер, компания Ford, совместно с которой выпускались автомобили в Татарстане. Также нарушилась логистика. Какими были ваши первые действия?

– Первой задачей было, конечно, сохранить коллектив и дать людям уверенность в том, что предприятие обязательно возобновит работу, что у нас есть будущее. Поэтому самым важным в первые дни были коммуникации с людьми. А потом уже началась интенсивная работа над тем, чтобы минимизировать все издержки бизнеса и быстрее подготовиться к перезапуску.

– Прошел уже год. Можно сказать, что производственные процессы отлажены? Сильно пришлось перестраивать производство?

– Мы уже начали производство полного цикла и в конце июня переходим на серийное производство. И одновременно полным ходом готовимся к запуску завода двигателей. Конечно, новая продуктовая линейка – и автомобилей, и силовых агрегатов – требует переналадки оборудования, модернизации отдельных участков, но все это очень хорошо знакомая нам работа, которую мы уже делали на площадке «Соллерс Алабуга».

– Вам удалось вернуть весь персонал на завод после простоя? И вообще нужны ли вам сотрудники в том количестве, как раньше? Сколько людей сейчас работает на заводе?

– Наши планы по развитию производства автомобилей и двигателей предполагают, что мы не только не сократим численность работников, но и, наоборот, увеличим ее. Буквально только что мы объявили о массовом наборе дополнительного персонала на завод.

На текущий момент численность всего коллектива – чуть более 1 тыс. человек, в перспективе мы будем расти, и думаю, что численность работающих на предприятии «Соллерс Алабуга» вырастет не менее чем в два раза.

«Первой задачей было, конечно, сохранить коллектив и дать людям уверенность в том, что предприятие обязательно возобновит работу, что у нас есть будущее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Китайские партнеры готовы быстро принимать решения и очень заинтересованы в российском рынке»

– Почему вы не пошли по традиционному пути – созданию совместного предприятия (СП) – с китайским производителем JAC, на базе которого сейчас выпускаются коммерческие грузовики?

– У нас достаточно опыта и знаний, чтобы самим осуществлять такие проекты, и мы полностью реализуем все свои стратегические цели и в нынешнем формате, работая на основе лицензии с возможностями реинжиниринга, доработки и полной локализации продуктов технологического партнера.

Я очень благодарен нашим китайским партнерам за то, что мы можем максимально оперативно и гибко решать все возникающие вопросы. Нам очень важно максимально быстро двигаться вперед по развитию продукта, развитию локальных поставщиков, созданию уникальных предложений для наших клиентов, и в текущий момент даже хорошо, что нам не нужно отвлекать ресурсы на сложные корпоративные процедуры, обязательные в рамках совместного предприятия.

– Почему вообще была выбрана именно JAC Motors, ведь даже в Китае автомобилестроителей около сотни? Потому что платформа та же, что была у Ford Transit?

– Наше знакомство и общение с компанией JAC началось еще до того, как была остановлена работа СП с Ford. И мы сразу увидели, что китайские партнеры готовы быстро принимать решения и очень заинтересованы в российском рынке. Поэтому весной 2022 года переговоры очень быстро перешли в русло конкретных договоренностей, а скорость достижения договоренностей и сроки перезапуска завода были для нас решающим фактором.

Но надо сказать, что те платформы, которые мы взяли за основу для развития производства автомобилей под собственным брендом действительно являются одними из лучших по соотношению цены, качества и технических характеристик, и я уверен, что в России оценят их преимущества.

– На каких принципах у вас строится партнерство с китайской корпорацией? Просто закупка узлов?

– Основа нашего сотрудничества сейчас – это, прежде всего, кооперация инжиниринговых команд, которая позволяет нам заниматься собственным развитием платформ и реализовывать проекты по локализации. Закупка и поставка компонентов – это обычный, даже можно сказать рутинный бизнес-процесс, который достаточно хорошо отлажен.

– Возможно ли появление других, дополнительных партнеров-автомобилестроителей из того же Китая или других «дружественных стран»?

– Мы, как группа «Соллерс», безусловно, рассматриваем для себя новые проекты на рынке коммерческих автомобилей в тех нишах, которые не представлены локальным производством. Поэтому новые партнеры и новые проекты совершенно точно еще появятся в обозримом будущем.

«Наше знакомство и общение с компанией JAC началось еще до того, как была остановлена работа СП с Ford» Фото: rais.tatarstan.ru

В Елабуге будет запущено производство двигателей и коробок передач

– Сколько было вложено инвестиций в перезапуск производства? Какие ваши дальнейшие инвестиционные планы, во что планируете вкладываться?

– Инвестиции, которые мы называли в целом, в проект организации производства и локализации линейки легких коммерческих автомобилей Sollers – это свыше 5,5 млрд рублей. Они будут вложены в ближайшие три года.

Основные направления инвестиций – это, прежде всего, запуск производства двигателей и чуть позже – коробок передач, организация штамповки, локализация основных элементов шасси, электроники, сидений и, конечно, НИОКР.

– У вас ведь был высокий уровень локализации при выпуске автомобилей Ford, сейчас начали опять с крупноузловой сборки? Что вы сейчас делаете на месте?

– Мы начали со сборки автомобилей «Атлант» и «Арго» в конце ноября, чтобы быстрее возобновить работу завода и быстрее вывести продукты на рынок. Но мы в рекордные сроки возвращаемся к производству полного цикла, фактически мы станем первым из остановленных в 2022 году автозаводов, кто возобновляет сварочное и окрасочное производство с новой модельной линейкой. И первым перезапустит завод по производству двигателей.

– Много предприятий в самой «Алабуге» работали на производство автомобилей Ford, вы со всеми сохранили взаимодействие? Может быть, кто-то ушел или не может поставлять нужную номенклатуру?

– Наш главный приоритет в локализации – это, прежде всего, сотрудничество с поставщиками на территории Республики Татарстан. Мы уже возобновили, например, поставки шин с «Нижнекамскшины» на конвейер, и все наши ключевые партнеры в республике и на территории ОЭЗ «Алабуга», такие как «Хитон-пласт», Coskunoz, и другие – все будут интегрированы в новый проект.

«Мы уже начали производство полного цикла и в конце июня переходим на серийное производство» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Соллерс» создал центр НИОКР в Казани

– Вы сказали, что в числе приоритетов будет НИОКР. Почему вы озаботились этой темой, можно же производить машины по уже обкатанным технологиям?

– Развитие собственных компетенций в области разработки новых продуктов и новых технологий – это, наверное, краеугольный камень в новой стратегии группы «Соллерс». Раньше, работая в формате СП с глобальными автопроизводителями, мы не имели такой возможности, международные партнеры достаточно жестко регламентировали границы нашей самостоятельной деятельности в области НИОКР.

Сейчас мы понимаем, что без собственных разработок и полностью принадлежащих нам прав на продукты мы не сможем прийти к своей цели – стать лидерами на рынке легких коммерческих автомобилей и обеспечить устойчивый рост бизнеса. Поэтому было решено создать инжиниринговый центр «Соллерс», штаб-квартирой которого стал технопарк «Идея» в Казани. Это важнейший для нас проект развития компании, где нам, пожалуй, предстоит самая сложная и кропотливая работа.

– Вы сейчас выпускаете машины по лицензии или получили, как и хотели, права на интеллектуальную собственность? Зачем это вообще нужно?

– Мы подписали лицензионное соглашение, которое предусматривает, что «Соллерс» получает исключительные права интеллектуальной собственности на все разработки, модификации и новые версии продуктов, которые будут созданы нами в России.

– Кто сейчас основные потребители продукции? Это по-прежнему госорганы?

– Основные наши потребители сейчас – это крупные корпоративные клиенты, ведущие российские компании, с которыми мы работаем много лет и которые доверяют нашим компетенциям в области производства легких коммерческих автомобилей, их обслуживания и достижения максимальной эффективности в части стоимости владения или эксплуатации.

Нашей приоритетной задачей было быстрее вернуться к этим клиентам и предложить им новые продукты и сервисы. Госорганы – это сегмент, с которым мы только возобновляем работу, в том числе по мере появления у нас всей необходимой линейки спецавтомобилей.

Но самая большая для нас задача – это сделать максимально интересное предложение для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Мы тестируем и будем развивать различные доступные формы покупки – такие как подписка, например, чтобы сделать наши автомобили по-настоящему народными массовыми автомобилями для частных предпринимателей.

«Нынешние модели “Атлант” и “Арго” существенно доступнее по своему ценовому позиционированию, чем модельный ряд Ford Transit» Фото: rais.tatarstan.ru

«В ближайшее время мы представим новые модели»

– Дефицит в сегменте автомобилей, которые вы выпускаете, сейчас есть? Можно обозначить его масштабы?

– В отличие от рынка легковых автомобилей как такового дефицита на рынке LCV (легких коммерческих грузовиков, – прим. Т-и) в России нет, есть, скорее, потребности части клиентов, ориентированных на высокие стандарты по экологичности, системам безопасности и другим параметрам автомобилей, которые пока не обеспечивают традиционные российские бренды. И их закрывает наша новая линейка автомобилей.

– Какая, кстати, ценовая политика – новые автомобили дешевле тех, что выпускались вместе с американцами? На сколько дороже, чем в Китае?

– Нынешние модели «Атлант» и «Арго» существенно доступнее по своему ценовому позиционированию, чем модельный ряд Ford Transit. И мы будем дальше работать над тем, чтобы эти модели были максимально привлекательны по цене для массового покупателя в сегменте LCV.

Сравнивать их цены с ценой на внутреннем китайском рынке нет никакого смысла, сами машины уже изменились и модернизировались, и, кроме того, ценовое позиционирование на каждом рынке всегда определяется его внутренней конъюнктурой – уровнем конкуренции, ландшафтом игроков и динамикой цен у всех участников рынка.

– У вас были планы по выпуску электромобилей на базе Ford, планируете ли вы их делать на новой платформе?

– Да, мы обязательно запустим производство электрических версий и «Атланта» и «Арго». Рассчитываем начать тестировать рынок в конце этого года и запустить серийное производство в начале следующего года. Мы видим, что крупнейшие городские агломерации: Москва, Петербург, Казань – готовы к эксплуатации электротранспорта в сегменте LCV и часть клиентов-инноваторов уже активно интересуются такими продуктами. Кроме того, на горизонте 6-7 лет массовый переход на электродвижение в больших городах миллионниках, на мой взгляд, станет основным трендом.

– Какие новые модели в принципе стоит ждать? Они тоже будут на платформе JAC?

– Пока не могу раскрывать подробности, но в ближайшее время мы представим новые модели и на платформах нынешнего технологического партнера, и на платформах других партнеров. Кроме того, модельная линейка Sollers «Атлант» будет активно развиваться и дополняться новыми модификациями, разработанными нами для российского рынка и российских клиентов.

«Мы обязательно запустим производство электрических версий и “Атланта”, и “Арго”» Фото: rais.tatarstan.ru

«Отрасль выйдет из кризиса в новом качестве с новой линейкой отечественных автомобилей»

– Ford сохранил возможность выкупа акций в течение пяти лет. При нормализации геополитической обстановки, на ваш взгляд, это действительно возможно?

– Делать прогнозы о геополитической обстановке – это совсем не предмет наших компетенций. Но нужно понимать, что с учетом тех планов, о которых я рассказал, в ближайшие пять лет наш завод автомобилей, моторный завод, вся линейка поставщиков и вся дилерская и сервисная сеть полностью перестроятся под новые продукты под брендом Sollers. И самое главное – покупатели пересядут на новые продукты, сформируют свои парки уже на базе новых моделей. Вернуться через 5 лет в такой ситуации – значит начинать все с нуля.

– Ровно 15 лет назад с конвейера завода «Соллерс-Елабуга» сошел первый автомобиль. Тогда это был Fiat Ducato. Как бы вы оценили весь путь, который прошел завод, менеджмент, собственники за это время?

– Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что это была очень наполненная и счастливая в профессиональном смысле жизнь для всех нас. Мы создали предприятие, которое было и остается одним из лучших в России с точки зрения индустриальных стандартов и по сей день представляет самые современные технологии в производстве автомобилей и двигателей, высочайший уровень цифровизации всех ключевых процессов и мировые стандарты качества.

За эти годы наша команда обрела уникальный опыт и компетенции, которые позволяют обеспечивать эффективное и гибкое производство самых разных моделей с разными объемами выпуска. Но самый главный результат и мера оценки для нас – это тот рыночный успех продуктов, которые производились на этом предприятии.

За эти 15 лет менялись партнеры и бренды, но каждый раз мы создавали настоящую историю успеха по тем автомобилям, которые сходили с конвейера в «Алабуге». И я уверен, что с новой линейкой автомобилей мы снова создадим эту историю, а наш проект станет новой точкой притяжения в российском автопроме для всех, кто хочет развиваться в этой отрасли и верит в ее развитие.

– В этот период случилось уже три кризиса: в 2008, 2014 и в 2022 годах. Какой оказался наиболее масштабным? Не считаете ли вы, что отрасль откатилась лет на десять назад или сразу в 90-е?

– Все кризисы имели совершенно разную природу, причины и последствия. То, что произошло в прошлом году, стало, безусловно, самым масштабным системным или стратегическим кризисом для отрасли.

Но я категорически не соглашусь с тем, что мы куда-то откатились и теперь будем долго выбираться из этого провала. По мере насыщения спроса рынок как таковой восстановится к прежним значениям в ближайшие 2-3 года. Отрасль выйдет из этого кризиса в новом качестве – с развитыми национальными центрами компетенций в технологиях и компонентной базе, с инвесторами, полностью ориентированными и сфокусированными именно на российском рынке, с новой линейкой в полном смысле отечественных автомобилей под российскими брендами.

«Мы создали предприятие, которое было и остается одним из лучших в России с точки зрения индустриальных стандартов» Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Соллерс»

– Каким бы вы хотели видеть завод в «Алабуге», по сути ваше детище, к следующему юбилею – 20-летию?

– Я надеюсь и уверен в том, что это будет самый успешный в России автозавод – лидер по производству легких коммерческих автомобилей и малых дизельных двигателей, с непрерывным циклом выпуска на рынок новых продуктов и модификаций собственной разработки, с высоким уровнем локализации и с самыми эффективными в отрасли бизнес-процессами.

Но самое главное – это то, что полноценно развивающийся завод «Соллерс Алабуга» будет формировать вокруг себя большую экосистему, в которую войдут и наши партнеры-поставщики в Татарстане, и ведущие технические вузы в республике, и организации профессионального образования, и социальные учреждения, и институты, которым мы обязательно будем помогать. Потому что цель успешного бизнеса в моем понимании – это создавать вокруг себя среду, способствующую развитию и процветанию своего региона, а самое главное – заботящуюся о благополучии людей и дающую им возможности для самореализации.

Ширинов Адиль Шамилевич – председатель совета директоров ПАО «Соллерс».

Родился 29 июля 1964 года в Баку.

В 1990 году окончил Нижегородский институт иностранных языков, позднее получил степень MBA в Международном институте менеджмента, Санкт-Петербург (IMISP).

В 1999-2002 годах – директор по закупкам, региональный директор по закупкам (Поволжье) Ford Motor.

В 2004 году занял должность коммерческого директора в ОАО «Северсталь-авто» (позднее – ПАО «Соллерс»).

В 2007-2010 годах – генеральный директор ООО «Соллерс-Елабуга».

В 2010-2011 годах – генеральный директор ОАО «Соллерс – Набережные Челны», ЗАО «Соллерс-Исузу».

С 2011 года занимал должности исполнительного директора, первого вице-президента ООО «Соллерс Форд», с июля 2017 года по январь 2023 года – президент и CEO компании. С мая 2019-го по январь 2023 года – генеральный директор ООО «УАЗ».

В июне 2022 года стал крупным акционером «Соллерса» с долей в 39,5%, с июля – председатель совета директоров ПАО «Соллерс».

ООО «Соллерс Алабуга» – дочернее общество ПАО «Соллерс» (100%), специализируется на выпуске легких коммерческих автомобилей под брендом Sollers. Завод расположен на территории ОЭЗ «Алабуга» (Елабуга, Республика Татарстан). Проектная мощность предприятия – 85 тыс. автомобилей в год.