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«Соллерс Алабуга» планирует увеличить число работников вдвое
Компания «Соллерс Алабуга» в июне перейдет на серийное производство легких коммерческих грузовиков полного цикла. Помимо этого, предприятие планирует в два раза увеличить количество работников, сообщил в интервью «Татар-информу» председатель совета директоров компании «Соллерс» Адиль Ширинов.
«Наши планы по развитию производства автомобилей и двигателей предполагают, что мы не только не сократим численность работников, но и наоборот увеличим ее. Буквально только что мы объявили о массовом наборе дополнительного персонала на завод», – сказал он.
По его словам, сейчас численность коллектива – чуть более тысячи человек. «В перспективе мы будем расти и, думаю, что численность работающих на предприятии “Соллерс Алабуга” вырастет не менее, чем в два раза», – отметил он.
В целом инвестиции в проект организации производства и локализации линейки легких коммерческих автомобилей Sollers составят за три года свыше 5,5 млрд рублей.
«Основные направления инвестиций – это, прежде всего, запуск производства двигателей, и чуть позже – коробок передач, организация штамповки, локализация основных элементов шасси, электроники, сидений и, конечно, НИОКР», – сообщил Адиль Ширинов.
Подробнее – в материале «Адиль Ширинов: «Автомобильный рынок восстановится в ближайшие 2-3 года».
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