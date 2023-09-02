Солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер умер на отдыхе

В возрасте 47 лет скончался солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер. Сообщение появилось на официальном сайте театра.

«Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актёрской харизмой», — отмечается в тексте.

В сообщении говорится, что прощание с Пастером состоится 6 сентября, однако точное время и место пока неизвестны.

Максим Пастер работал в театре с 2003 года. Его дебютом стала опера «Руслан и Людмила». Спустя год он поступил в оперную труппу ГАБТ.

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