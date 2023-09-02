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Солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер умер на отдыхе
В возрасте 47 лет скончался солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер. Сообщение появилось на официальном сайте театра.
«Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актёрской харизмой», — отмечается в тексте.
В сообщении говорится, что прощание с Пастером состоится 6 сентября, однако точное время и место пока неизвестны.
Максим Пастер работал в театре с 2003 года. Его дебютом стала опера «Руслан и Людмила». Спустя год он поступил в оперную труппу ГАБТ.
Ранее сегодня стало известно о смерти 40-летнего артиста театра и кино Алексея Янина.
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