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Общество 2 сентября 2024 16:40

Татарстанцы смогут выиграть iPhone 15 или авто за семейное фото на выборах в Госсовет РТ

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Жители Татарстана смогут выиграть один из 12 смартфонов iPhone 15 и одну Lada Vesta. Республиканский фотоконкурс* #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга стартует 8 сентября 2024-го. Он приурочен к Году семьи (2024-й) и пройдет в течение дня с 07:00 до 20:00. Принять участие может каждая семья из республики, сообщает пресс-служба конкурса.

Чтобы принять участие, надо 8 сентября 2024 года сделать фотографию/селфи с семьей в специальном браслете, который можно получить проголосовавшим, на фоне избирательного участка РТ – снаружи. При этом важно, чтобы фото не было сделано внутри избирательного участка.

Данную фотографию далее следует опубликовать на своей странице в соцсетях с 07:00 до 20:00 включительно в день розыгрыша с двумя обязательными хэштэгами в посте: #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.

Участником фотоконкурса может стать житель Татарстана, у которого в паспорте есть постоянная прописка в республике.

Также отмечается, что личная страница или аккаунт участника в соцсетях, куда он хочет добавить фото, должны быть открыты и принадлежать физлицу возрастом от 18-ти лет.

Со всеми обязательными условиями можно ознакомиться в сообществе фотоконкурса «Татарстан Алга» ВКонтакте, в разделе Правила фотоконкурса 8 сентября 2024.

Розыгрыш всех призов будет проходить 8 сентября 2024 года во время прямой трансляции на телеканале ТНВ с дублированием в сообщество ВКонтакте «Татарстан Алга».

Расписание розыгрышей:

  • 08:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
  • 09:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
  • 10:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
  • 11:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
  • 12:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
  • 13:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
  • 14:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
  • 15:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
  • 16:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
  • 17:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
  • 18:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
  • 19:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
  • 20:10 — розыгрыш 1 автомобиля Lada Vesta (время может быть изменено, точное время будет объявлено в сообществе «Татарстан Алга» ВКонтакте 8 сентября 2024г.).
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.
50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.

*Фотоконкурс не является лотереей, не основан на риске, не является рекламой, участие в фотоконкурсе осуществляется на безвозмездной и добровольной основе

фото: пресс-служба конкурса

#Выборы в Госсовет РТ
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