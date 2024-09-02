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Татарстанцы смогут выиграть iPhone 15 или авто за семейное фото на выборах в Госсовет РТ
Жители Татарстана смогут выиграть один из 12 смартфонов iPhone 15 и одну Lada Vesta. Республиканский фотоконкурс* #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга стартует 8 сентября 2024-го. Он приурочен к Году семьи (2024-й) и пройдет в течение дня с 07:00 до 20:00. Принять участие может каждая семья из республики, сообщает пресс-служба конкурса.
Чтобы принять участие, надо 8 сентября 2024 года сделать фотографию/селфи с семьей в специальном браслете, который можно получить проголосовавшим, на фоне избирательного участка РТ – снаружи. При этом важно, чтобы фото не было сделано внутри избирательного участка.
Данную фотографию далее следует опубликовать на своей странице в соцсетях с 07:00 до 20:00 включительно в день розыгрыша с двумя обязательными хэштэгами в посте: #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.
Участником фотоконкурса может стать житель Татарстана, у которого в паспорте есть постоянная прописка в республике.
Также отмечается, что личная страница или аккаунт участника в соцсетях, куда он хочет добавить фото, должны быть открыты и принадлежать физлицу возрастом от 18-ти лет.
Со всеми обязательными условиями можно ознакомиться в сообществе фотоконкурса «Татарстан Алга» ВКонтакте, в разделе Правила фотоконкурса 8 сентября 2024.
Розыгрыш всех призов будет проходить 8 сентября 2024 года во время прямой трансляции на телеканале ТНВ с дублированием в сообщество ВКонтакте «Татарстан Алга».
Расписание розыгрышей:
- 08:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 09:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 10:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 11:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 12:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 13:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 14:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 15:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 16:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 17:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 18:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 19:00 — розыгрыш 1 cмартфона iPhone 15
- 20:10 — розыгрыш 1 автомобиля Lada Vesta (время может быть изменено, точное время будет объявлено в сообществе «Татарстан Алга» ВКонтакте 8 сентября 2024г.).
*Фотоконкурс не является лотереей, не основан на риске, не является рекламой, участие в фотоконкурсе осуществляется на безвозмездной и добровольной основе
фото: пресс-служба конкурса
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