«Бойцы ждут весточки»: Казанец вместе с гуманитарной помощью передает письма в зону СВО

Сегодня в Казани доброволец СВО Евгений Жемков открыл пункт сбора гуманитарной помощи российским военным. Вместе с вещами первой необходимости, бойцам едут письма со словами поддержки и благодарности от жителей республики.

Сбор и отправку вещей инициировал и координирует Евгений Жемков – профессиональный военный. На Украине он отслужил добровольцем 3 месяца – с мая по июль этого года. Открыть пункт сбора гуманитарной помощи Жемков решил еще во время отправки прошлого груза. По его словам, небольшие проблемы возникли с поиском помещения, где будут храниться посылки, но их удалось решить.

«Я участник специальной военной операции, служил в батальоне добровольцев БАРС-13 в должности командира взвода связи и БПЛА. С 10 мая до середины июля я находился на Украине. Изначально я проводил сборы гуманитарной помощи только для своего батальона, где служил. Но постепенно ко мне начали поступать сигналы из других добровольческих формирований. Таких как Барс-9, "Алга" и "Тимер". Сейчас мы помогаем 4 батальонам», – рассказал профессиональный военный подполковник Евгений Жемков.

В пункте сбора рады любой помощи. Евгений поддерживает связь с командирами батальонов, когда есть такая возможность. Они предоставляют ему списки с самым необходимым. После формирования запроса от командования, начинается сбор.

«Три дня назад на базу, где дислоцируется наш батальон, прилетела ракета c HIMARS. Полностью сгорели 4 машины. Из 22 на ходу осталось только 5. Все комплектующие от правительства уже заказаны и едут туда из тыла, но мы можем передать базовые вещи быстрее. Те же самые гаечные ключи, которые теряются очень быстро, какие-то запчасти и ремонтные комплекты. Основной упор сейчас делаем на техническое сопровождение – сварочные аппараты, домкраты. Конечно, вместе с запчастями, мы отправляем вещи первой необходимости – термобелье, носки и т.д. Стирать там негде, да и времени на это нет», – поделился Евгений Жемков.

«Нам помогают как обычные люди, так и бизнесмены. Особенно из Юдино, они проявили инициативу и закупили все, что нам требовалось. Компрессоры, сварочные аппараты, генераторы. Местные предприниматели сказали мне, что будут объединяться и решать вопросы. Когда это случится, мы сможем решать более сложные задачи для помощи нашим бойцам. Мое участие здесь минимально, люди самоорганизуются и связываются со мной, а я их направляю в нужное русло», – добавил Евгений.

Сбор происходит только вещами и инструментами, деньги стараются не брать. Люди приносят даже мягкие игрушки. Военнослужащие, конечно же, не смогут носить их с собой, но вот детки из освобожденных районов Украины будут им рады.

«Несите все, что ваша душа пожелает, что вам по средствам. Люди, которые приносят вещи, не относящиеся к нашему списку, помогают мирному населению новых регионов. Также я хочу выразить отдельную благодарность местной компании "Буревестник" – она согласилась безвозмездно доставить все собранные вещи нашим ребятам», – подытожил Евгений Жемков.

Евгений рассказал о эмоциональных переживаниях наших бойцов. По его словам, связь в зоне СВО появляется редко и использовать ее опасно. Звонок могут отследить. Но он нашел выход в этой ситуации и предлагает татарстанцем поучавствовать в его реализации.

«Военнослужащие очень ждут весточку. Сейчас нам передают письма, но это по большей части пишут детишки. Наши ребята будут рады получить любые слова поддержки. Напишите на конверте «письмо солдату» и привезите нам по адресу: город Казань, ул. Ильича, д. №21/8. Вместе с гуманитарным грузом мы будем отправлять письма в зону СВО. Все понимают, что боевые действия – не место для сентиментов. И отсутствие связи с родственниками, близкими людьми, сказывается на состоянии солдата. Слова поддержки от незнакомых людей подбодрят наших ребят и не дадут им раскиснуть. Так что товарищи, пишите письма», – поделился подполковник Евгений Жемков.

Любая гуманитарная помощь, письма и предложения сотрудничества принимаются по адресу: город Казань, ул. Ильича, дом №21/8. На входе надпись «Пункт сбора».