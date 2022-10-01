«Победа будет за нами»: Ветеран СВО из Казани отправил гуманитарную помощь военным

Сегодня из головного офиса «Татмедиа» в Казани в зону спецоперации на Украине отправили партию гуманитарной помощи российским военным.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сбор и отправку вещей инициировал и координирует Евгений Жемков – профессиональный военный. На Украине он отслужил добровольцем 3 месяца с мая по июль этого года.

«Я участник специальной военной операции, служил в батальоне добровольцев БАРС-13 в должности начальника связи и беспилотных летательных аппаратов. С 10 мая до середины июля я находился на Украине. БАРС-13 – это целая группа добровольцев Донбасса. Кроме них, там много ребят из России, а со вчерашнего дня мы все теперь добровольцы России. Батальоны формируются и экипируются при воинских частях, а потом отправляются на фронт на добровольной основе», – рассказал профессиональный военный подполковник Евгений Жемков.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Трехтонная «ГАЗель» наполнена утепленными перчатками и носками, резиновыми сапогами с утеплением и бутилированной водой. Сейчас эти вещи нужнее всего нашим военным на передовой. Груз направляется в помощь добровольческому батальону БАРС-13 – перечень вещей сформировали исходя из запроса от командования батальона. Это уже вторая партия груза, которую удалось собрать – в первой машине на Украину отправили плащи-накидки, туристические коврики, теплое белье, шоколад, газовые баллоны и туристические плитки.

«Первый список необходимого формировался еще до частичной мобилизации. Я купил на свои деньги вещи, которые необходимы солдатам, так как прекрасно знаю, что им нужно. Ну а наш сбор вещей произошел абсолютно стихийно. Мы с друзьями – ветераны движения "барсов", решили помочь товарищам на фронте в вещевом и пищевом довольствии. Дело в том, что сражения – это большая и тяжелая работа, и износ любого имущества там колоссальный. Боеприпасов и оружия вдоволь, а перчатки, носки и ботинки быстро приходят в негодность по разным причинам. Срок службы любой вещи после пары пережитых обстрелов идет на недели», – поделился Евгений Жемков.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Когда я прибыл на Украину, на пункте сбора воинской части мы получили все необходимое довольствие. Излишки вещей или определенных продуктов дарили местным жителям, они были очень рады. Так же и с нашей помощью: все, что передают жители, доходит до получателей. То, что не требуется бойцам на фронте, передается в качестве гуманитарной помощи гражданскому населению Донбасса», – дополнил Евгений.

Подполковник Жемков рассказал, что с ним недавно связался командир батальона БАРС-13 и попросил по возможности прислать небольшой список вещей. Он согласился, а на помощь к нему пришли волонтеры и товарищи по духу. Сбор происходит только необходимым довольствием, денег никто не берет.

«Помогают нам разные люди, даже дети несут свои игрушки, мы не имеем права им отказать. Потом эти игрушки передадут уже детишкам местных жителей на Донбассе. Также с нами сотрудничает местная компания "Буревестник" – она согласилась безвозмездно доставить все собранные вещи нашим ребятам», – подытожил Евгений Жемков.

Евгений Жемков с боевым товарищем Эмилем Мазгутовым Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На данный момент им необходимо термобелье, утепленные резиновые сапоги, утепленные берцы. Стоит обратить внимание на сухое горючее и термосы. Костры категорически запрещено разжигать в лесу: увидев дым, ВСУ могут обстрелять позицию. Также не помешают дополнительные тепловизоры – да, они очень дорогие, но их польза огромна. Вещи во время сражения могут выйти из строя в любой момент, они могут разбиться прилетом осколка или просто потеряться», – поделился Эмиль Мазгутов, рядовой отделения связи минометной батареи батальона БАРС-13.

За несколько минут до отправки груза, Евгений Жемков и Эмиль Мазгутов обратились к жителям Татарстана с призывом сохранять спокойствие и верить в наших солдат на передовой.