news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 16 февраля 2026 07:10

Солдатам – блиндажные свечи: юные волонтеры Татарстана поддержали бойцов СВО

Читайте нас в
Телеграм
Солдатам – блиндажные свечи: юные волонтеры Татарстана поддержали бойцов СВО

В Доме культуры «Нефтяник» села Мамыково Нурлатского района прошла очередная патриотическая акция по изготовлению окопных свечей для бойцов спецоперации с участием детей.

Под руководством наставников ребята не только освоили технологию изготовления нужных в полевых условиях изделий, но и прикоснулись к истории страны.

Заведующая Домом культуры Юлия Магарина напомнила, что подобные свечи использовали еще в годы Великой Отечественной войны.

По ее словам, сегодня они дают солдатам тепло и свет и остаются важной частью фронтового быта. Изготовление окопных свечей, подчеркнула она, помогает детям лучше узнать историю и воспитывает чувство патриотизма.

Итогом совместной работы стали две большие коробки с готовыми свечами. Юные волонтеры передали их представителям Боевого братства, которые организуют гуманитарные поездки на передовую.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Гузель Садыковой.

Фото предоставлены Юлией Магариной.

по теме «Решили порадовать выпечкой»: нурлатцы отправили бойцам на СВО пироги и продукты
«Решили порадовать выпечкой»: нурлатцы отправили бойцам на СВО пироги и продукты
#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

15 февраля 2026
«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

15 февраля 2026