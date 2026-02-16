Солдатам – блиндажные свечи: юные волонтеры Татарстана поддержали бойцов СВО
В Доме культуры «Нефтяник» села Мамыково Нурлатского района прошла очередная патриотическая акция по изготовлению окопных свечей для бойцов спецоперации с участием детей.
Под руководством наставников ребята не только освоили технологию изготовления нужных в полевых условиях изделий, но и прикоснулись к истории страны.
Заведующая Домом культуры Юлия Магарина напомнила, что подобные свечи использовали еще в годы Великой Отечественной войны.
По ее словам, сегодня они дают солдатам тепло и свет и остаются важной частью фронтового быта. Изготовление окопных свечей, подчеркнула она, помогает детям лучше узнать историю и воспитывает чувство патриотизма.
Итогом совместной работы стали две большие коробки с готовыми свечами. Юные волонтеры передали их представителям Боевого братства, которые организуют гуманитарные поездки на передовую.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Материал подготовлен при участии Гузель Садыковой.
Фото предоставлены Юлией Магариной.