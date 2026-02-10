«Решили порадовать выпечкой»: нурлатцы отправили бойцам на СВО пироги и продукты

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Жители села Ерепкино Нурлатского района продолжают активно помогать бойцам, участвующим в специальной военной операции. Сельчане собирают для фронта продукты, вещи и предметы первой необходимости, вкладывая в каждую посылку тепло и заботу.

В рамках очередной благотворительной акции ерепкинцы решили порадовать солдат домашней выпечкой.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Пироги и пирожки испекли в большом количестве, аккуратно упаковали и передали нурлатским волонтерам, которые вскоре отправились с гуманитарной миссией на передовую.

«Мы и раньше всей деревней собирали для бойцов соленья, варенья, овощи, теплые вещи. В этот раз решили порадовать ароматной выпечкой, односельчане с удовольствием присоединились, получилось восемь больших коробок», – рассказала заведующая отделом сектора Ерепкинского сельского клуба Регина Ермилова.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

К хлебобулочным изделиям сельчане добавили кофе, чай, мед, сладости и другие продукты. Посылки подготовили не только для бойцов на передовой, но и для военнослужащих, проходящих лечение в прифронтовых госпиталях, а также для воспитанников детских домов.

«В планах у нас в клубе организовать приготовление домашней лапши. Пока погодные условия не позволяют, однако каждая из наших хозяюшек занимается этим у себя дома», – отметила Регина Ермилова.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.