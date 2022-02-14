Шольца призвали добиться от Путина снятия ограничений для канала Deutsche Welle в России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на предстоящих переговорах в Москве должен добиться от Президента РФ Владимира Путина немедленно отменить все ограничения, установленные для канала Deutsche Welle (DW). Текст обращения опубликован на сайте ассоциации журналистов Германии.

«Ассоциация журналистов Германии призывает канцлера Олафа Шольца поддержать немецких корреспондентов в России в его предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным», – сказано в письме.

Напомним, ограничения деятельности DW на территории РФ стали «симметричным ответом» на запрет вещания российского канала RT DT в ФРГ.

Тем не менее, национальный председатель Ассоциации журналистов Германии Франк Убераль обратился к Шольцу с просьбой убедить российские власти незамедлительно снять все запреты и пресечь любые попытки помешать работе немецких корреспондентов.

«Поэтому я прошу вас использовать полномочия вашего офиса, чтобы обеспечить немедленную отмену приостановки деятельности Deutsche Welle», – приводятся его слова в письме канцлеру ФРГ.

Переговоры Путина и Шольца в Москве назначены на 15 февраля.