Шольц заявил о необходимости продолжать переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что нужно продолжать переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе встречи с гражданами, передает ТАСС.

«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», — заявил канцлер.

Он также считает, что Германия не должна в одностороннем порядке ускорять темпы реализации плана по отказу от российского природного газа.