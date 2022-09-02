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Ру Тат
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Политика
2 сентября 2022  08:39

Шольц заявил о необходимости продолжать переговоры с Путиным

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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что нужно продолжать переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе встречи с гражданами, передает ТАСС.

«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», — заявил канцлер.

Он также считает, что Германия не должна в одностороннем порядке ускорять темпы реализации плана по отказу от российского природного газа.

#Олаф Шольц #Владимир Путин
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