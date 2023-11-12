Шольц заявил о готовности к диалогу с Путиным в будущем

Канцлер Германии Олаф Шольц

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении продолжить диалог с Президентом РФ Владимиром Путиным в связи с вооруженным противостоянием на Украине, хотя, по его мнению, российская сторона на данный момент не готова к мирным переговорам.

«Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним (Президентом России — прим. Т-и), что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — заявил канцлер ФРГ, публично отвечая на вопросы редакции газеты Heilbronner Stimme.

Впрочем, по словам Шольца, для переговоров между Киевом и Москвой необходим решающий шаг со стороны РФ, а именно — вывод войск с украинской территории. «Это то, к чему он (Владимир Путин — прим. Т-и), очевидно, до сих пор не готов», — уточнил политик.

Стоит отметить, что 57% присутствовавших на мероприятии с участием канцлера выступили против переговоров с Путиным, а сам Шольц заверил, что поставки вооружений украинской стороне будут продолжаться столько, сколько это необходимо.

Ранее, в сентябре, канцлер Германии также заявлял, что для начала мирных переговоров РФ должна вывести войска с Украины.