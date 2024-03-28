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Шольц заявил, что сейчас несколько стран обсуждают перспективы мира на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что сейчас несколько государств обсуждают перспективы мира на Украине. Об этом спикер заявил в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung.
Ранее Шольца спросили журналисты: «Возможны ли мирные переговоры по Украине».
«В настоящее время ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть что-то, что приведет к мирному процессу. Но позвольте мне четко заявить одну вещь: мир возможен в любое время», - цитирует ответ канцлера ФРГ ТАСС.
Интересно, что за несколько дней до начала специальной военной операции России на Украине Шольц больше четырех часов «подробно беседовал» с Президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Причем последний разговор двух политиков состоялся в декабре 2022 по телефону.
Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер выразил надежду на то, что его партия внесет вклад в мирное урегулирование на Украине.
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