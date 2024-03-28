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Шрёдер надеется, что его партия внесет вклад в мирное урегулирование на Украине
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер выразил надежду, что его Социал-демократическая партия снова станет чтить антивоенные традиции и попытается внести вклад в мирное урегулирование на Украине. Он также считает, что нынешний канцлер Олаф Шольц справится с данной задачей. Об этом спикер сказал в интервью агентству DPA.
Еще Шрёдер рассказал, что по-прежнему сохраняет дружеские отношения с российским Президентом Владимиром Путиным и отверг критику о сотрудничестве с энергетическими компаниями РФ после завершения своей карьеры политика. Причем он подчеркнул, что, вопреки украинскому конфликту, продолжит дружить с российским лидером.
Помимо этого, экс-канцлер заявил, что не сожалеет ни об одном принятом на посту решении. Напомним, среди них были отправка военного контингента в Афганистан и отказ поддержать ввод войск США в Ирак.
Отметим, что Шрёдер занимал посты в российских крупных компаниях («Газпром», «Роснефть» и другие). После начала СВО на Украине Шрёдер вынужденно прекратил сотрудничать с российскими компаниями и лишился некоторых госпривилегий. В Германии Шрёдера несколько раз критиковали из-за пророссийской позиции. При этом в одном из интервью экс-канцлер заявил, что Россию не смогут изолировать в долгосрочной перспективе, а процветание Евросоюза всегда будет зависеть от поставок сырья из РФ.
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