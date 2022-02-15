Шольц заявил, что расширения НАТО нет в повестке дня

Сегодняшние правительства стран — членов НАТО не рассматривают расширение НАТО. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Расширение не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня. Этой темой нам не придется заниматься, пока мы каждый будем на своем посту», — приводит слова Шольца РИА Новости.

Переговоры Президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем длились более трех часов. Ключевыми темами стали напряженная ситуация вокруг Украины и вопрос безопасности в Европе.