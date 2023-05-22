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Шольц заявил, что после окончания конфликта Украина продолжит получать западное оружие
После завершения военного противостояния на Украине страны Запада продолжат поставлять властям этой страны оружие. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«В будущем нам также придется говорить о гарантиях безопасности, это точно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем вооружать Украину в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства», — подчеркнул глава Правительства ФРГ.
При этом Шольц добавил, что на сегодняшний день вопрос о гарантиях безопасности для Украины не обсуждается, так как конфликт еще не окончен.
Ранее канцлер ФРГ назвал посланием для России запланированную передачу украинской стороне истребителей F-16.
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