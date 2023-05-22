Шольц заявил, что после окончания конфликта Украина продолжит получать западное оружие

После завершения военного противостояния на Украине страны Запада продолжат поставлять властям этой страны оружие. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«В будущем нам также придется говорить о гарантиях безопасности, это точно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем вооружать Украину в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства», — подчеркнул глава Правительства ФРГ.

При этом Шольц добавил, что на сегодняшний день вопрос о гарантиях безопасности для Украины не обсуждается, так как конфликт еще не окончен.

Ранее канцлер ФРГ назвал посланием для России запланированную передачу украинской стороне истребителей F-16.