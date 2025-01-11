Шольц заявил, что обсуждает переговоры по Украине, но строго соблюдая один принцип

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что обсуждает возможные переговоры по Украине со многими главами государств. Об этом он заявил при выступлении на партийном съезде социал-демократов (СДПГ), пишет РИА «Новости».

Со слов политика, переговоры должны быть честными, по итогам которых перестанут умирать люди, и разрушаться Украина.

«Я обсуждаю это (возможные переговоры – прим. «Т-и») со многими главами государств. При этом строго соблюдается принцип: ничего об Украине без Украины», - сказал Шольц, пояснив, что переговоры не смогут стать честными, если решение по конфликту примут без участия украинцев.

Ранее Президент России Владимир Путин предложил свой вариант решения украинского конфликта: РФ прекращает боевые действия, если ВСУ уйдут с территории новых регионов России, Киев откажется вступать в НАТО и примет свой внеблоковый и безъядерный статус, а также отменят все санкции против нашей страны.

Также обещал разрешить конфликт и 47-й президент США Дональд Трамп (официально вступит в должность 20 января 2025-го). По его словам, боевые действия завершаться через 24 часа после его инаугурации. Причем Путин, по словам Трампа, уже изъявил желание встретиться с избранным американским лидером.