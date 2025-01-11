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Политика 11 января 2025 17:56

Шольц заявил, что обсуждает переговоры по Украине, но строго соблюдая один принцип

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что обсуждает возможные переговоры по Украине со многими главами государств. Об этом он заявил при выступлении на партийном съезде социал-демократов (СДПГ), пишет РИА «Новости».

Со слов политика, переговоры должны быть честными, по итогам которых перестанут умирать люди, и разрушаться Украина.

«Я обсуждаю это (возможные переговоры – прим. «Т-и») со многими главами государств. При этом строго соблюдается принцип: ничего об Украине без Украины», - сказал Шольц, пояснив, что переговоры не смогут стать честными, если решение по конфликту примут без участия украинцев.

Ранее Президент России Владимир Путин предложил свой вариант решения украинского конфликта: РФ прекращает боевые действия, если ВСУ уйдут с территории новых регионов России, Киев откажется вступать в НАТО и примет свой внеблоковый и безъядерный статус, а также отменят все санкции против нашей страны.

Также обещал разрешить конфликт и 47-й президент США Дональд Трамп (официально вступит в должность 20 января 2025-го). По его словам, боевые действия завершаться через 24 часа после его инаугурации. Причем Путин, по словам Трампа, уже изъявил желание встретиться с избранным американским лидером.

#Олаф Шольц #Украина #переговоры
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